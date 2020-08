‘Opera Italiana is in the Air’ di Alvise Casellati arriva a Milano

Il 2 settembre nell’ambito dell’Estate Sforzesca si terrà il Gala lirico popolare, internazionale e gratuito open air

Mercoledì 2 settembre, ore 21:00, il Maestro Alvise Casellati porta in Italia, per la prima volta al Castello Sforzesco di Milano nell’ambito di 2020 Estate Sforzesca in collaborazione con il Teatro Municipale di Piacenza direttamente dal Central Park di New York e dal Regatta Park di Miami, il progetto divulgativo da lui ideato e sviluppato ‘Opera Italiana is in the Air’, Gala lirico popolare, internazionale e gratuito open air.

Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti.

Alvise Casellati, direttore

Leo Nucci, baritono

Federica Guida, soprano

Maria Mudryak, soprano

e con la partecipazione del soprano Arianna Giuffrida

allieva dell’Accademia Teatro alla Scala

Orchestra Farnesiana

in programma arie e duetti dalla Trilogia Verdiana

Biglietti su prenotazione gratuita al sito: www.operaitalianaisintheair.com

‘Opera Italiana is in the Air’, reduce dai successi di New York, Miami e un primo passaggio napoletano lo scorso ottobre con il Teatro di San Carlo, approda ora, in collaborazione con il Teatro Municipale di Piacenza, a Milano, città che con il suo Teatro alla Scala da oltre due secoli è il simbolo dell’opera lirica nel mondo.

Il grande baritono Leo Nucci sarà la star della serata e canterà arie e duetti dalla trilogia verdiana – ‘Rigoletto’, ‘Il Trovatore’, ‘La Traviata’ – assieme al soprano Arianna Giuffrida, allieva dell’Accademia Teatro alla Scala, a Federica Guida e Maria Mudryak, che nonostante la giovane età stanno intraprendendo un’importante carriera internazionale.

‘Opera Italiana is in the Air’ nasce da un’idea di Alvise Casellati, musicista e manager culturale da sempre, a New York dove per la prima volta nel 2017 a Central Park, davanti a migliaia di persone, ha organizzato, da artista – manager, un gala lirico gratuito, giovane e informale, per raccontare al mondo la forza emotiva dell’opera italiana, la modernità del suo linguaggio senza tempo e la necessità di avvicinarsi ad essa senza preconcetti e timori.

L’evento è reso possibile grazie al sostegno del Comune di Milano con la partnership di Intesa Sanpaolo, Bel S.P.A., Fondazione Bracco e Dompé Farmaceutici s.p.a., che premiano lo spirito imprenditoriale nella divulgazione culturale del Maestro Casellati con un sostegno degno delle migliori istituzioni musicali europee. Supporto aggiuntivo è stato offerto anche da Mela Holding, Nikta Servizi srl, Cigusta ed Eurowind.

‘Opera Italiana is in the Air’ è un progetto che si basa su una forte componente culturale e sociale e che si realizza – oltre che attraverso concerti gratuiti all’aperto – mediante un programma di Responsabilità Sociale rivolto a persone che vivono in situazioni di disagio.

Per l’nverno 2020/2021 abbiamo previsto una serie di concerti/lezioni da tenersi nelle strutture per anziani e negli istituti che accolgono giovani orfani, per lo più immigrati.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Amici del Trivulzio, Martinitt e Stelline e all’aiuto dell’Associazione Ex Martinit e Stelline, i nostri concerti andranno a beneficio di giovani e anziani fragili, simbolicamente rappresentati dalle storiche istituzioni milanesi, che – nel tempo – hanno sempre tradizionalmente guidato i ragazzi fino a raggiungere un potenziale che andasse oltre i loro sogni più ambiziosi e hanno favorito l’accoglienza e l’assistenza di anziani in difficoltà.

Protagonisti degli spettacoli saranno giovani musicisti che, mediante la nostra collaborazione con Operitage – un’associazione culturale gestita proprio da musicisti ventenni – avranno l’opportunità di vivere un’esperienza molto formativa sia dal punto di vista artistico che da quello personale.

Negli ultimi anni la demografia dell’orfanotrofio Martinitt è mutata a causa dei cambiamenti geopolitici e degli importanti flussi migratori, perciò l’insegnamento della lingua italiana è divenuto uno dei target educativi più importanti ed immediati dell’Istituzione milanese. Quale miglior modo di integrazione esiste se non quello che passa attraverso l’opera italiana?

Inoltre, il coinvolgimento degli anziani, i più colpiti dalla pandemia e a lungo vissuti in un pesante e necessario isolamento, sottolinea l’intenzione di riportare gioia e socialità nelle loro vite, in un contesto sano e sicuro, perché anche questa importante colonna della nostra società possa ritornare a vivere nella nuova e diversa normalità di oggi.

Reduce da un tutto esaurito e da una standing ovation al Teatro Mariinsky con ‘Nabucco’ prima del lockdown, dalla prima esecuzione mondiale del ‘Werther’ di Gaetano Pugnani in chiusura del prestigioso Festival di Nervi e dal debutto con enorme successo in Arena di Verona – ben otto i bis richiesti a gran voce – con un inedito programma tutto dedicato al barocco veneto, l’estate del Maestro Casellati proseguirà il 5 settembre a Palazzo Farnese di Piacenza ancora con il grande Leo Nucci, quindi con il ‘Requiem’ di Donizetti a Villa Bellini di Catania con Orchestra e Coro del Teatro Massimo Bellini di Catania il 23 settembre.

Violinista per giovanile vocazione musicale, avvocato a tutela dell’arte per senso del dovere, direttore d’orchestra per amore, divulgatore e agit prop culturale per senso civico e passione civile, è davvero difficile definire la modernità, l’eclettismo e il dinamismo di Alvise Casellati nel panorama dei direttori di oggi.

Ed è evidente che la sfida italiana di ‘Opera Italiana is in the Air’ aveva bisogno di un approccio visionario coltivato con maniacale professionalità, ergo del Maestro Casellati.

