‘Opera didascalica’ al Teatro Nuovo

In scena a Napoli dal 31 ottobre al 1° novembre

Cosa resta se si fa a meno di trama e personaggi, se non ci sono altri luoghi, tempi o mondi? Se persino di fare un’azione, anche la più piccola, non si avverte più il bisogno?

Tre attori, lì, ‘buttati’, davanti agli occhi degli spettatori, tre attori in abiti quotidiani e lo spazio vuoto intorno danno vita a ‘Opera didascalica’, spettacolo scritto e diretto da Alessandro Paschitto, in scena martedì 31 ottobre 2023 alle ore 21:00, in replica mercoledì 1° novembre, al Teatro Nuovo di Napoli.

Vincitore del Premio Leo de Berardinis 2021 e del bando Call from the aisle 2021, Menzione Speciale Borsa Pancirolli 2020 e Selezione In-Box 2022, l’allestimento, presentato da Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e Ctrl+Alt+Canc, vedrà interpreti in scena Raimonda Maraviglia, Alessandro Paschitto e Francesco Roccasecca.

Lo spettacolo è un sistema di tentativi che collassano uno sull’altro. Persone, prima ancora che attori, individui impantanati in uno spazio – quello del teatro stesso – vuoto, disallestito, nudo, perfetta immagine del nostro presente.

Asserisce l’autore e regista Alessandro Paschitto:

I nostri lavori sono caratterizzati più dalla sottrazione della forma, rinunciamo ai meccanismi classici della drammaturgia e della messa in scena. Lavoriamo nel qui e ora, senza appigli. Per proseguire dobbiamo di volta in volta aggrapparci a qualcosa. L’assenza di una forma diventa la nostra forma: non potendo aggrapparci a niente, ci aggrappiamo alla caduta.

‘Opera didascalica’, nel suo orizzonte concreto, più che riflettere sui massimi sistemi, li riscopre nei dettagli. Le parole ricalcano il qui e ora, il presente, i fatti tangibili si alterano, si colorano di nuove sfumature.

Si caricano di altri significati e lo sguardo dello spettatore si accende, iniziando a rimodellare ciò che ha davanti agli occhi.

Il teatro, svuotato dei suoi elementi espressivi classici, manifesta diversa e laterale capacità di racconto. Un nuovo patto di credibilità con lo spettatore, più concreto, meno convenzionale, più direttamente coinvolgente.

Dopo tentativi e tentativi, tutti rigorosamente fallimentari, in questo cumulo di ipotesi andate in fumo qualcosa sembra rimanere, forse non tutto è invano. C’è come un’eco, un sedimento che si cumula, un’impressione sempre più presente nel vuoto dello spazio e che si palesa attraverso il meccanismo della ripetizione.

Lentamente si riscopre la capacità di accettare il vuoto, si impara lentamente a riconoscerlo, abitarlo. La scena diventa un’immagine vuota regalata allo sguardo dello spettatore perché possa riempirla di ciò che desidera. Chi era in scena lo raggiunge dall’altro lato per guardare. Cosa resta? Cosa c’è da vedere?

Teatro Nuovo Napoli

Via Montecalvario, 16

Info: 081-4976267 / botteghino@teatronuovonapoli.it

Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Ctrl+Alt+Canc

presentano

‘Opera didascalica’

testo e regia Alessandro Paschitto

con

Raimonda Maraviglia, Alessandro Paschitto, Francesco Roccasecca

Selezione In-Box 2022, Premio Leo de Berardinis 2021

Vincitore Call from the aisle 2021, Menzione Speciale Borsa Pancirolli 2020

foto di scena Marco Ghidelli

video Alessandro Papa

realizzato con il sostegno di

Theatron Produzioni, C.U.R.A. Centro Umbro di Residenze Artistiche,

Micro Teatro Terra Marique, Corsia Of-Centro di Creazione Contemporanea

si ringraziano

Mario Autore, Giulia Sangiorgio, Chiara Cucca, l’Asilo – Ex Asilo Filangieri

Durata 55 minuti

Uno spazio vuoto, disallestito, nudo. Le luci di sala sono accese. Casse spente, niente amplificazione. Chi è in scena non sembra neppure essersi cambiato. Dov’è lo spettacolo? Nessuna azione, nessuna parola sembra sufficiente a far accadere davvero qualcosa. Nulla diventa simbolico, niente ci riguarda per più di un secondo.

L’incapacità di rappresentare si fa presto immagine di un’altra incapacità: quella di vivere. Il qui e ora del teatro, libero da finzioni, si impregna di significati nuovi. Pensieri e spasmi, ipotesi e bozzetti si susseguono, ininterrotti tentativi.

E lentamente, forse, fallimento dopo fallimento, qualche cosa resta. Un’eco, un solco lasciato, sedimento che si cumula, sempre più presente nel vuoto dello spazio. Se qualcosa infine appare lo fa solo in quanto proiettata da un di dentro di chi osserva.

Il luogo della rappresentazione si sposta lentamente dalla scena vuota al retro dei suoi occhi. Come quando si aspetta un ceffone e non arriva. Dov’è finito? Dentro di noi.