‘Opera Buffa!’ con Elio in scena per la Scarlatti

Con il soprano Scilla Cristiano l’11 dicembre al Teatro Acacia di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Si intitola ‘Opera Buffa! Il Flauto Magico e cento altre bagattelle’ il concerto – spettacolo che, al Teatro Acacia di Napoli, vede in scena Elio e il soprano Scilla Cristiano in un percorso ironico e raffinato nel cuore dell’opera buffa.

Lo spettacolo, in cartellone giovedì 11 dicembre, ore 20:30, è tra gli appuntamenti più originali della stagione musicale dell’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis.

Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti, sottolinea:

Un evento in cui Elio, con il suo stile inconfondibile, e il soprano Scilla Cristiano, artista pluripremiata nonché diretta da grandi maestri come Kuhn, Chailly e Renzetti, guideranno gli spettatori in un percorso che attraversa le arie più celebri, di Mozart, Rossini ed Offenbach, per offrire prova tangibile, tra musica, canto e divertenti momenti di teatro, della freschezza e della vitalità di un genere musicale antico eppure attualissimo come l’Opera Buffa’.

Con Elio e Scilla Cristiano condividono la scena tre solisti di alto profilo, Gabriele Bellu al violino, Luigi Puxeddu al violoncello e Andrea Dindo al pianoforte.

Gabriele Bellu è stato protagonista per molti anni nell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, lavorando sotto la direzione di maestri del calibro di Riccardo Muti, Zubin Mehta, Lorin Maazel e Claudio Abbado, e vanta collaborazioni con artisti come Bruno Canino, Giovanni Sollima e Sir James Galway.

Luigi Puxeddu ha ricoperto il ruolo di solista in contesti prestigiosi come il Teatro alla Scala e il Lincoln Center di New York, oltre ad essere stato primo violoncello per importanti orchestre italiane, diretto da direttori di fama mondiale tra cui Barenboim, Chailly, Chung, Oren, Maazel e Dudamel.

Andrea Dindo, allievo di Bonizzato, Benedetti Michelangeli e Ciccolini, è un concertista acclamato in sale internazionali, dalla Carnegie Hall alla Royal Academy di Londra, ed è attivo anche come direttore d’orchestra, avendo guidato formazioni come l’Orchestra Filarmonica di Torino e l’Orchestra Symphonia Italiana.

‘Opera Buffa!‘ si apre con una rilettura de ‘Il flauto magico’ di Mozart, basata sull’omonimo libro di Vivian Lamarque e Maria Battaglia. Includendo anche parti del libretto originale del celebre Singspiel mozartiano, Elio ne propone, ironicamente alla sua maniera, il racconto fino ad unire la sua voce da baritono a quella del soprano Scilla Cristiano nell’esecuzione nella famosa romanza di ‘Papageno e Papagena’.

La seconda parte della serata vedrà invece i due protagonisti ed i tre solisti alternarsi in un vero e proprio recital lirico che spazia dal ‘Don Giovanni’ ancora di Mozart, al ‘Barbiere di Siviglia’ di Rossini fino ai ‘Racconti di Hoffman’ di Offenbach.

Biglietti da 12 a 30 euro, con altre riduzioni specifiche per enti convenzionati, under 30 e conservatori di musica.

Informazioni: www.associazionescarlatti.it