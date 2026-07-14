Open: nove nuove squadre campionesse nazionali CSI

Il volley a Cava de’ Tirreni (SA), il basket e il calcio ad Asti hanno assegnato gli scudetti associativi Open e Top Junior

Riceviamo e pubblichiamo.

Clima bollente, caldo, colori e sudore e tanta passione in ciascuna delle 70 squadre finaliste.

Tute e divise di 41 città, portabandiera di 15 regioni italiane. Dopo ben 146 partite con mille atleti protagonisti sui campi di volley, basket e calcio a 5, a 7 e a 11 nelle finali Open e Top Junior dei Campionati Nazionali del CSI, Asti e Cava de’ Tirreni (SA) salutano il lungo weekend tricolore che ha regalato 9 scudetti associativi.

In Piemonte – tra Asti, Canelli e Nizza Monferrato, Comuni che insieme alla Regione Piemonte e alla Provincia di Asti hanno patrocinato la manifestazione – a colpi di gol e canestri, si sono incontrate le 36 formazioni qualificate: 10 nel basket, e le altre 26 nelle tre discipline calcistiche.

In Campania, invece – con le finali di pallavolo realizzate con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, della Città di Mercato San Severino e del CONI Campania e con il patrocinio e il contributo di ARUS Azienda Regionale Universitaria per lo Sport e della Regione Campania – schiacciate, ricezioni ed ace in battuta hanno caratterizzato le giornate cavesi di festa pallavolistica, set dopo set.

A fischiare nell’Astigiano sono stati 14 arbitri di calcio a 5; 20 arbitri impegnati sui rettangoli verdi del calcio a 7 e a 11, e 20 arbitri di pallacanestro. In terra metelliana, sulla torretta all’estremità della rete pallavolistica, si sono alternati invece 20 direttori di gara del volley.

I tornei si sono sviluppati attraverso varie formule, fra gironi unici ed epiloghi con quarti, semifinali e finali. Domenica 12 luglio in tarda mattinata, con le finali astigiane trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del CSI, l’albo d’oro del Centro Sportivo Italiano si è andato ad arricchire con nove nuove squadre campioni Open e Top Junior.

Nell’unico torneo dedicato alla categoria più giovane, nate tra il 2004 e il 2012, disputato nelle palestre cavesi, il successo è andato alla V.B.C. Caraglio 95 (Cuneo), a punteggio pieno nel girone unico giocato in Campania.

Sottorete gli altri tre scudetti ciessini sono andati a Puma Volley Macerata nel misto, vincente per 2 – 0 (25 – 18 / 25 – 19) contro la Polisportiva Fossaltina, alla Asd Volley Piave (Treviso) in campo femminile, che ha superato il Puma Volley Macerata per 2 – 0 (25 – 13 / 25 – 16), e al sestetto maschile della Aeroaccademia (Napoli), impostosi sulla Polisportiva Archimede Asd per 2 – 0 (2 – 20 / 25 – 22).

Ad Asti il titolo tricolore è finito nuovamente sulle canottiere cestistiche del quintetto Reghion Basket Popolare (Reggio Calabria) grazie al 76-72 contro l’Alci ASD.

Altri due quintetti esultano nel calcio a 5: sono l’Albano Calcio (Bergamo) tra le donne, che si riconfermano campionesse nazionali superando ai rigori il Circolo Montecitorio Calcio, e il Venezia Calcio a 5 tra gli uomini, che ha battuto il Collettivo Confusione per 4-3.

Infine, nel campo largo del calcio ad 11 la finale CSI ha premiato la squadra del Real Sanpi (Brescia), vittoriosa per 3 – 0 sulla Polisportiva Pedemonte, mentre ad esultare sui campi del calcio a 7 sono i giocatori del Fitore FC (Como), che hanno superato il Queen Fc per 4 – 2 dopo i calci di rigore.

Le 9 squadre campionesse nazionali CSI Open e Top Junior:

Pallavolo

Top Junior F: V.B.C. Caraglio 95 (Cuneo)

Open Maschile: Aeroaccademia (Napoli)

Open Femminile: ASD Volley Piave (Treviso)

Open Misto: Puma Volley Macerata (Macerata)

Calcio a 5

Open M: Venezia Calcio a 5 (Venezia)

Open F: Albano Calcio (Bergamo)

Calcio a 7

Open M: Fitore FC (Como)

Calcio a 11

Open M: Real Sanpi (Brescia)

Pallacanestro

Open M: Reghion Basket Popolare (Reggio Calabria)