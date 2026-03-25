Open Day per le Scuole al centro Esperienza Europa – David Sassoli

Appuntamento a Roma il 27 marzo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Il Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l’Agenzia Italiana per la Gioventù, presenta la nuova offerta formativa del centro multimediale sulla UE situato nel cuore di Roma.

L’iniziativa è rivolta a dirigenti scolastici e docenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale e ha l’obiettivo di presentare l’offerta educativa di Esperienza Europa – David Sassoli.

Dalle 11:00 alle 13:00 si terrà il panel ‘Conoscere e vivere l’Europa’ con videomessaggi delle vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno e Antonella Sberna e moderato dall’autrice e conduttrice Rai Metis Di Meo. L’incontro consentirà di approfondire i progetti e opportunità promosse dall’UE.

Tra queste, si segnalano: le nuove simulazioni del Parlamento europeo dedicate a tutte le fasce d’età, il programma ‘Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo’, le opportunità offerte da Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà con le Agenzie Nazionali Erasmus+ AIG, INDIRE e INAPP, e i ⁠moduli interattivi sulla disinformazione rivolti agli studenti delle scuole secondarie, realizzati da ANSA e IDMO in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia.

Inoltre, verrà lanciato ⁠un contest per studenti, la cui premiazione è prevista durante la Festa dell’Europa.

Background

Esperienza Europa – David Sassoli è lo spazio multimediale interattivo promosso dalla UE per conoscere in maniera coinvolgente le principali istituzioni europee e comprendere come le loro decisioni incidano sulla vita quotidiana dei cittadini.

Il centro, aperto nell’ottobre 2022, è a ingresso gratuito e offre contenuti disponibili in tutte le 24 lingue ufficiali dell’Unione europea. Si rivolge a tutte le fasce d’età ed è intitolato all’ex Presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

Informazioni utili

L’ingresso è gratuito, ma per partecipare all’evento istituzionale è necessario registrarsi, fino a esaurimento posti, a questo link.

Esperienza Europa – David Sassoli resterà aperta per l’intera giornata, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, per consentire ai dirigenti scolastici e ai docenti di visitare gli spazi e conoscere le novità del percorso espositivo.

Sarà inoltre possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale YouTube del Parlamento europeo in Italia.