Open Day della Lega Navale Italiana – Sezione Reggio Calabria

Imperdibile appuntamento il 12 maggio al Molo di Levante – Porto di Reggio Calabria

La Sezione di Reggio Calabria della Lega Navale Italiana è lieta di annunciare il suo imminente Open Day, che si terrà domenica 12 maggio, a partire dalle 10:00 presso la propria sede al Porto di Reggio Calabria.

L’evento sarà un’occasione unica per gli appassionati del mare e della navigazione di partecipare a seminari educativi e attività pratiche.

Gli argomenti trattati spazieranno dalla sicurezza in mare alla meteorologia, passando per diving, pesca e apnea.

Programma della giornata:

ore 10:00 – Salvatore Del Giglio – Le Bandiere di segnalazione

ore 11:00 – Franco Amadeo – I misteri dei fondali dello stretto

ore 12:00 – Salvatore Del Giglio – Conduzione di un’imbarcazione a Vela e Motore

ore 13:00 – 14:00 – Colazione al Sacco

ore 14:00 – Domenico Nicolò – Sicurezza in Mare e Meteorologia

ore 15:00 – Sarò Ventura – I Nodi e la comunicazione via radio

ore 16:00 – Sebastiano Maviglia – La pesca OffShore in verticale

ore 17:30 – Santo Campolo – Il mondo dell’apnea

Inoltre, alle 11:00 si terrà l’assemblea dei soci, mentre alle 17:30 avremo l’onore di ospitare il Presidente dell’Associazione “Team meno 30”, Santo Campolo, che ci introdurrà al mondo dell’apnea.

In questa occasione, verrà anche firmato un protocollo di intesa con l’Apnea Academy.

In occasione dell’Open Day del 12 maggio, la Sezione di Reggio Calabria della Lega Navale Italiana, LNI, desidera mettere in luce l’importante ruolo dei Gruppi Sportivi.

Questi gruppi hanno l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva dilettantistica e didattica, soprattutto tra i giovani, nel rispetto delle norme e dei regolamenti dell’ordinamento sportivo.

La loro attività è fondamentale per garantire la pratica sportiva in un ambiente di mutua comprensione, amicizia, solidarietà e fair play, contribuendo così a costruire un mondo migliore attraverso lo sport.

L’apnea: uno sport del futuro

Durante l’Open Day, alle 17:30, ci sarà un focus speciale sull’apnea, considerata lo sport subacqueo del futuro. L’apnea è una disciplina in continua evoluzione tecnica e in crescita di popolarità.

In Italia, le specializzazioni come la dinamica con attrezzi, la dinamica senza attrezzi, la statica e il jump blue sono praticate sia in piscina che in mare e lago.

L’Italia è una nazione leader in questo sport, con la squadra nazionale che ha conquistato numerosi titoli europei e mondiali CMAS e atleti che hanno stabilito innumerevoli record.

Santo Campolo e l’Apnea Academy

Santo Campolo, istruttore dell’Apnea Academy e Presidente dell’Associazione “Team meno 30”, terrà una relazione sull’apnea come sport e come esperienza di immersione in sé stessi e nell’ambiente subacqueo. Egli illustrerà come l’apnea ci riporta alle nostre origini di mammiferi marini e come praticarla in sicurezza.

L’apnea, un tempo vista come attività estrema, è oggi uno sport accessibile a tutti, che offre benefici come il rilassamento, l’armonia con l’ambiente, e il miglioramento dell’autocontrollo e dell’autostima.

Un Protocollo di Intesa

In occasione dell’Open Day, verrà firmato un protocollo di intesa tra l’Apnea Academy e la Lega Navale Sezione di Reggio Calabria. Questo evento sottolinea l’impegno della LNI nel promuovere discipline sportive che valorizzano la connessione mente-corpo e l’armonia con la natura.

La serata sarà arricchita da foto, filmati e altri materiali che illustrano la bellezza e la profondità dell’apnea come disciplina sportiva e come stile di vita.

Per coloro che desiderano vivere un’esperienza diretta, è prevista la possibilità di partecipare a veleggiate didattiche sullo stretto di Messina, a bordo della nostra barca a vela, previa prenotazione.

Vi invitiamo a partecipare numerosi a questa giornata di scoperta e condivisione.

Per ulteriori dettagli e prenotazioni uscite in barca, vi preghiamo di contattarci al numero 337986575.

Buon Vento!