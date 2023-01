Open day del Tribunale per i Minorenni di Firenze

Conferenza stampa di presentazione il 16 gennaio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Tribunale per i Minorenni di Firenze apre le sue porte a cittadini, giornalisti e operatori del settore per affrontare e discutere il tema dei diritti e della tutela delle persone minori di età e delle loro famiglie.

L’open day ‘A misura di minore’, in programma il prossimo 27 gennaio, sarà presentato a Firenze lunedì prossimo, 16 gennaio, ore 13:00, nel corso di una conferenza stampa in programma presso la presidenza della Regione Toscana, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo 10, sala delle Esposizioni.

Vi parteciperanno l’Assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli, Luciano Trovato, già Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze e Silvia Chiarantini, Presidente f.f. del Tribunale per i Minorenni di Firenze.