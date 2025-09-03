Open Day del NeaPolis Innovation Summer Campus 2025

PMI e giovani talenti dell’elettronica si incontrano ad Arzano (NA) il 5 settembre

Nell’ambito della dodicesima edizione del NeaPolis Innovation Summer Campus 2025, il 5 settembre si terrà la giornata dedicata alle piccole e medie imprese e alle startup innovative.

L’Open Day offrirà alle aziende l’occasione di presentarsi e incontrare giovani universitari provenienti da tutta Italia, ma in particolare dagli atenei della Regione Campania, con competenze nelle discipline STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics.

L’obiettivo è creare un canale diretto tra le aziende e i futuri professionisti, incoraggiando collaborazioni, tirocini e opportunità di inserimento in settori con alta domanda di personale qualificato.

Alan Smith, Napoli Site Director, STMicroelectronics, ha dichiarato:

L’Open Day è un’opportunità per le PMI di connettersi in modo diretto con studenti universitari qualificati. Le PMI presentano l’azienda, gli obiettivi e le sfide a tutti gli studenti che, in futuro, potrebbero considerare queste realtà lavorative per tirocini e assunzioni. Fa parte di un ecosistema che promuove l’innovazione e la crescita sostenibile intorno alla microelettronica.

Ci saranno team dalla Libera Università di Bolzano, da Catania, da Palermom presso il centro di progettazione di ST, dall’Università Degli Studi Di Brescia – Facoltà Ingegneria e dall’Università di Trento. Inoltre si collegheranno studenti anche della Motorvehicle University of Emilia Romagna, MUNER, dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, dell’Università della Calabria e della Sapienza Università di Roma.

Le aziende interessate possono registrarsi tramite il form disponibile al link: https://www.pepite.info/blog/open-day-per-le-pmi-al-neapolis-innovation-summer-campus-2025/

Un ecosistema per la formazione e l’innovazione in Campania

Il NeaPolis Innovation Summer Campus 2025 si svolge dal 27 agosto al 7 settembre presso la sede di STMicroelectronics ad Arzano (NA). È promosso da STMicroelectronics, dai cinque atenei della Regione Campania – Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Salerno, Università della Campania Vanvitelli, Università degli Studi del Sannio, Università degli Studi di Napoli Parthenope -, Confindustria Campania, CNR ed ENEA.

Dal 2014 il Campus rappresenta un punto di incontro tra formazione universitaria e impresa, con l’obiettivo di far crescere l’ecosistema dell’innovazione in Campania. In undici edizioni ha coinvolto oltre 1.500 studenti, creando una comunità di giovani professionisti e tutor.

Alan Smith prosegue:

Il Summer Campus è un esempio concreto di come università e imprese possano lavorare insieme per formare giovani talenti pronti ad affrontare le sfide dell’industria elettronica.

Imparare a usare un microcontrollore a 32 bit: un’opportunità unica in Italia

Durante i 10 giorni di formazione, i partecipanti imparano a programmare e utilizzare un microcontrollore a 32 bit, attraverso una metodologia formativa unica in Italia e consolidata, di proprietà intellettuale di STMicroelectronics.

Un microcontrollore è, in termini semplici, il “cervello” di molti dispositivi elettronici: un piccolo chip capace di controllare sensori, motori e interfacce, presente in oggetti di uso quotidiano come elettrodomestici, sistemi automobilistici, dispositivi medici e applicazioni IoT. Saperlo programmare significa acquisire competenze pratiche immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, in settori tecnologici avanzati e in costante evoluzione.

Questa esperienza formativa è unica in Italia per approccio, contenuti e collegamento diretto con un’azienda leader globale nel settore come STMicroelectronics, e con PMI e start-up innovative del territorio campano e del Centro Italia.

Dagli studenti ai tutor: il ciclo virtuoso della formazione

Uno degli elementi distintivi del Summer Campus è il coinvolgimento degli Student Tutor: ex partecipanti che, grazie all’entusiasmo e all’esperienza maturati nelle edizioni precedenti, affiancano i Mentor di STMicroelectronics per guidare i nuovi iscritti. Un modello di apprendimento collaborativo, che favorisce il passaggio di competenze, la peer education e la crescita professionale.

Creatività e competenze in gara: l’HackFest conclusivo

Il NeaPolis Innovation Summer Campus 2025 si chiuderà il 6 e 7 settembre con l’HackFest, l’hackathon in cui gli studenti presentano e mettono alla prova i progetti sviluppati durante il Campus e una giuria di esperti del mondo accademico e industriale premierà le soluzioni più innovative.

Anche in questa occasione le PMI sono invitate a partecipare come osservatori, per scoprire idee e talenti e creare contatti diretti con i team.