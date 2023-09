Open Arms, la Fondazione Noi Legacoop Toscana dona generi alimentari

Riceviamo e pubblichiamo.

La Fondazione Noi Legacoop Toscana ha donato una fornitura di generi alimentari a Open Arms, la nave che dallo scorso 23 agosto è ancorata nel porto di Marina di Carrara dopo essere stata sottoposta a fermo amministrativo, che ripartirà l’11 settembre.

I generi alimentari sono stati acquistati da Fondazione Noi Legacoop Toscana e la merce è già stata ritirata dalla Protezione civile e portata sulla nave.

Afferma Irene Mangani, Presidente della Fondazione Noi Legacoop Toscana:

Come molte altre realtà abbiamo deciso di fare una piccola azione, donando i generi alimentari necessari a bordo della nave.

Quello che però ci interessa davvero è che a essere sotto i riflettori sia la necessità del lavoro che fa Open Arms, la necessità di salvare vite in mare più che le donazioni che vengono fatte, che altro non sono che il nostro modo per ringraziare Open Arms e le altre onlus che si adoperano per salvare i migranti in mare, a un passo da casa nostra.