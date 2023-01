ONU: delegato saudita, Houthi in lista terroristi cosa urgente

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha preso posizione per condannare le atrocità degli Houthi

Il rappresentante saudita al Consiglio di sicurezza dell’ONU, l’Ambasciatore Abdulaziz Al-Wasel, ha confermato che la classificazione della milizia Houthi come organizzazione terroristica è diventata una questione urgente.

Nel suo discorso del 16 gennaio davanti al Consiglio di sicurezza, il diplomatico ha parlato della situazione in Yemen. Ha affermato che il Regno non ha visto negli ultimi tempi alcun reale desiderio da parte degli Houthi di porre fine al conflitto e raggiungere una soluzione politica globale.

Al-Wasel ha anche invitato il Consiglio di sicurezza a “prendere misure più severe” contro gli Houthi, in particolare, in caso di loro rifiuto di aderire al processo di pace.

Ha aggiunto che il Consiglio non è riuscito a prendere posizione per condannare le atrocità degli Houthi e che l’Arabia Saudita continua a sostenere gli sforzi internazionali per portare la pace nello Yemen in conformità con le iniziative internazionali e regionali.

L’inviato delle Nazioni Unite in Yemen, Hans Grundberg, ha dichiarato di aver avuto discussioni “positive e costruttive” con il Consiglio presidenziale yemenita e il gruppo Houthi nei giorni scorsi in merito all’armistizio.

In un briefing al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sullo Yemen, l’inviato dell’ONU ha aggiunto di essere in costante contatto con le parti locali ed internazionali per quanto riguarda gli sforzi di mediazione e di aver avuto discussioni positive e costruttive con la leadership Houthi a Sana’a, rappresentata da Mahdi Al-Mashat.

Ha inoltre continuato:

Ho anche avuto discussioni fruttuose con il Presidente del Consiglio presidenziale, Rashad al-Alimi, nonché con i partner regionali e internazionali. Spero che possiamo basarci su queste discussioni per garantire che il 2023 offra un periodo più pacifico e futuro prospero per gli uomini e le donne dello Yemen.

Dalla fine dell’ultimo armistizio del 2 ottobre, il Paese è tornato al punto di partenza a causa dell’intransigenza degli Houthi e del loro tentativo di imporre le loro condizioni. I ribelli hanno ostacolato gli sforzi internazionali per estendere il cessate il fuoco per il terzo tempo.

Ricordiamo che il 2 agosto le Nazioni Unite avevano annunciato che le parti yemenite avevano concordato di estendere l’armistizio per altri due mesi, secondo le stesse condizioni fino al 2 ottobre 2022.