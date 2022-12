Onorati: ‘Grazie a Ciarla per lavoro in sinergia con Regione Lazio’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

A Mario Ciarla, che oggi si è dimesso dalla Presidenza di ARSIAL, va tutto il mio ringraziamento per il grande e importante lavoro svolto in questi anni sempre in sinergia e sintonia con la Regione Lazio, e in particolare con il mio Assessorato.

Insieme siamo rimasti in prima linea a fianco del settore agricolo, riuscendo ad offrire supporto e sostegno economico ad un comparto fondamentale per la nostra regione, anche durante la pandemia e oggi con la crisi energetica.

Con Ciarla abbiamo condiviso importanti iniziative nazionali e internazionali per la promozione e la valorizzazione del ‘Made in Lazio’, ricevendo da ARSIAL un contributo fondamentale.

Infine, per la stima e l’amicizia che mi lega a Mario, voglio rivolgergli i miei auguri per i suoi impegni futuri.