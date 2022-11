Onorati: al via Tour su Programmazione Sviluppo Rurale Regione Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Giovedì 24 novembre, alle ore 9:30, l’Assessore all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo e Pari Opportunità Enrica Onorati partecipa alla prima tappa del Tour sulla Programmazione di Sviluppo Rurale della Regione Lazio.

Spiega l’Assessore Onorati:

L’iniziativa nasce per spiegare e illustrare a cittadini e aziende del territorio le tante opportunità che i fondi europei sono in grado di mettere a disposizione per favorire la crescita economica, culturale e sociale del Lazio, in modo particolare proprio nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale.