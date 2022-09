Online il nuovo portale lazioecologicoedigitale.it

Lombardi: ‘Sul nuovo sito aggiornamenti su bandi, progetti e provvedimenti per la transizione ecologica e trasformazione digitale del Lazio’

È online il nuovo portale della Regione Lazio, www.lazioecologicoedigitale.it, che raccoglie i provvedimenti, temi e progetti sulle macro aree della Transizione Ecologica e della Trasformazione Digitale.

Nel sito sono disponibili sezioni su ambiti d’intervento strategici come ‘Energia’ ed ‘Economia circolare’ e focus specifici dedicati al nuovo Piano Energetico Regionale, alla nuova Agenda Digitale Regionale 2022-2026 e al Piano per la Transizione Ecologica di Civitavecchia.

Spazio anche alle azioni e progetti in corso come la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, il Progetto Ossigeno e la call ‘Boost Your Ideas’.

Nelle sezioni news e bandi, gli aggiornamenti utili sulle novità e opportunità disponibili per cittadini, imprese ed enti locali.

Il portale web ospiterà inoltre le dirette streaming dei prossimi eventi sulle tematiche sulla transizione ecologica e trasformazione digitale.

Dichiara Roberta Lombardi, Assessore regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale: