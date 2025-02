Online Bando di selezione Festival di Resistenza 2025 di Casa Cervi

Scadenza domanda di partecipazione: 14 aprile 2025

Riceviamo e pubblichiamo.

È online il Bando di selezione per partecipare alla XXIV edizione del Festival di Resistenza 2025, Premio Museo Cervi – Teatro per la Memoria, promosso da Istituto Alcide Cervi in collaborazione con Boorea Emilia Ovest, la cui prossima edizione, che rientra nell’anno delle celebrazioni per l’80° della Liberazione, si svolgerà, con sette serate di teatro, dal 7 al 25 luglio 2025, negli spazi esterni di Casa Cervi di Gattatico (RE).

La Casa colonica abitata dalla famiglia Cervi, luogo reale, spazio della memoria di uno degli eventi più significativi della storia del Novecento, è da tempo importante centro di studio, incontri, ricerca, Museo di storia contemporanea per l’antifascismo e la Resistenza, la democrazia e la giustizia sociale.

Un’intensa progettualità di ricerca e formazione caratterizza l’attività dell’Istituto Cervi con una particolare attenzione rivolta alle giovani generazioni, guardando al tema centrale della memoria e ai valori di libertà, democrazia, uguaglianza che hanno animato la Famiglia Cervi.

Momento culminante dell’impegno teatrale dell’Istituto Cervi, è il Festival di Resistenza, Premio Museo Cervi – Teatro per la Memoria, che, dopo aver superato l’importante traguardo dei vent’anni, diventando Concorso e Premio dedicato alla Memoria e alla sua attualizzazione, rappresenta una forma di resistenza nel suo continuo sollecitare il dialogo fra i cittadini e l’incontro con più pubblici, uno spazio di riflessione sul passato e il presente, guardando al lavoro, alla partecipazione sociale, alla lotta per i diritti, al pacifismo, stimolando emozioni e pensieri.

Il Teatro come rappresentazione è il momento in cui una società civile mette in scena se stessa, assumendo, nello specifico, il difficile compito di rinnovare la memoria in forma viva, mantenendo alto il dibattito politico e culturale intorno alle più importanti questioni della vita individuale e collettiva.

Il Bando si rivolge in particolare, ma non solo, alle produzioni che abbiano al loro centro temi affini all’attività dell’Istituto e del Museo Cervi, quali: Resistenza e antifascismo, valori della Costituzione, Storia e Memoria e attualizzazione della Memoria, Multiculturalità e integrazione dei popoli, Lavoro, Società civile e diritti, Terra, Paesaggio e Ambiente, Legalità, Valori europei, Violazione dei diritti, Questione di genere, Contrasto ai sovranismi.

Saranno presi in considerazione anche gli spettacoli che mettono in scena problematiche che riguardano i rapporti fra individuo e società, le nuove ‘forme’ di Resistenza individuali e collettive, non escludendo il tema della solitudine come forma di resistenza contemporanea.

Al Bando possono partecipare tutte le Compagnie il cui linguaggio espressivo abbia al centro il teatro pur con ampie aperture ad altre contaminazioni espressive della scena. Il Bando è aperto anche al Teatro di Figura. Ogni gruppo artistico può partecipare con un solo spettacolo.

La partecipazione è gratuita.

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 14 aprile 2025 in modalità online al seguente indirizzo: festivalresistenza@gmail.com.

Bando Online https://www.istitutocervi.it/festival-resistenza-2025-bando.

La fase finale, dal vivo, avrà luogo negli spazi esterni di Casa Cervi dal 7 al 25 luglio 2024, in cui si svolgeranno le sette serate aperte al pubblico, una per ciascuna compagnia selezionata, e una serata finale, il 25 luglio, di Premiazione. Una Giuria, composta da persone di teatro, studiosi e critici, decreterà il vincitore.

Allo spettacolo vincitore andrà la somma di 2.500 Euro. Un secondo premio, il ‘Premio Gigi Dall’Aglio’ di 1000 Euro, verrà assegnato ad uno spettacolo selezionato da una Giuria composta da giovani under 30.

Per informazioni

Istituto Alcide Cervi

Via Fratelli Cervi, 9

Gattatico (RE)

www.istitutocervi.it

festival.istitutocervi.it