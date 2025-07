One Strike One Smile: Pesca d’Altura getta l’ancora per la solidarietà

Da Ischia a Ventotene oltre 300 bandierine per i giovani pazienti di Smile House Fondazione ETS

Un’onda di generosità ha unito il 61° Campionato Italiano di Pesca d’Altura di Ischia, 26 – 29 giugno, e il 18° Big Fish Tournament di Ventotene, 3 – 6 luglio, in una straordinaria maratona per la solidarietà.

Il Big Fish Tournament è partito da Ponza con le Finals e si è concluso a Ventotene.

Attraverso il progetto ‘One Strike One Smile’, i due eventi sportivi si sono trasformati in un’occasione concreta per sostenere la missione di Smile House Fondazione ETS, charity partner dell’iniziativa.

L’entusiasmo di equipaggi, organizzatori e pubblico ha permesso una generosa raccolta di fondi che saranno interamente devoluti a garantire cure specialistiche e percorsi di integrazione ai bambini e giovani pazienti nati con labiopalatoschisi e altre malformazioni cranio-maxillo-facciali.

Il format dell’iniziativa, semplice e immediato, ha trasformato quasi ogni momento della gara in un gesto di supporto: per ogni strike, le imbarcazioni hanno issato a bordo una bandiera di Smile House ETS, simbolo di una donazione volontaria.

In totale, sono state oltre 300 le bandierine che hanno sventolato nel mare tra Ischia e Ventotene, testimoniando il grande cuore della comunità della pesca sportiva.

Un plauso speciale è andato ai team Ticket To Ride e Argo, entrambi appartenenti alla ASD IschiaFishing, equipaggi delle imbarcazioni che si sono aggiudicate le Targhe speciali Smile House, rispettivamente, per il Campionato Italiano di Traina d’Altura di Ischia e per il Big Fish Tournament di Ventotene per il maggior numero di strike solidali effettuati, dimostrando un impegno eccezionale sia sul piano agonistico sia su quello umano.

Domenico Scopelliti, Presidente di Smile House Fondazione ETS, ha dichiarato:

Siamo profondamente grati agli organizzatori e alla comunità di Ischia e Ventotene per aver accolto anche quest’anno il progetto One Strike One Smile e per aver trasformato la passione per il mare in un gesto concreto di solidarietà. Ogni bandierina issata è un segno di impegno reale verso i nostri piccoli pazienti: un sorriso donato è un futuro che cambia.

Con oltre 100.000 pazienti assistiti in 25 anni, Smile House ETS ha come scopo quello di assistere e curare pazienti affetti da malformazioni cranio-maxillo-facciali, quali la labiopalatoschisi ed altre 57 malformazioni sindromiche rare, offrendo loro, gratuitamente, interventi chirurgici e cure mediche specialistiche.

Il cuore operativo della Fondazione è la Rete Smile House: 8 Centri su tutto il territorio nazionale – 4 Hub chirurgici a Roma, Vicenza, Pisa, Monza e 4 Spoke ambulatoriali a Cagliari, Taranto, Ancona, Catania – nati grazie a partnership consolidate con strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Questa rete si fonda su un Protocollo d’Intesa con il Ministero della Salute, attivo fin dal 2008, e collabora strettamente anche con altre istituzioni chiave come il Ministero della Difesa, Marina Militare e Segretariato Generale Difesa/DNA, ‘Università La Sapienza di Roma e l’Università degli Studi dell’Aquila.

Il mantenimento e lo sviluppo di questa complessa struttura operativa, incluse le attività di ricerca e formazione, sono resi possibili grazie al sostegno di donazioni private, fondazioni erogative e partnership mirate, come quella consolidata con Ischia e Ventotene per il progetto One Strike One Smile.