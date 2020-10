‘One More Jump’ vince il Prix Europa

Il film di di Emanuele Gerosa Miglior Documentario per la TV 2020

Riceviamo e pubblichiamo.

‘One More Jump’ di Emanuele Gerosa, il film che racconta la sfida due giovani nel voler superare tutti i loro ostacoli, continua la sua corsa vincendo il Prix Europa come Miglior Documentario per la TV 2020.

Dopo la presentazione alla 17a Festa del Cinema di Roma, il film non ha smesso di avanzare, proseguendo la sua strada attraverso la carriera festivaliera in numerosi festival italiani e internazionali, fra cui Visions du Réel in Svizzera, il 38° Annecy Cinéma Italien, il Kazan Film Festival in Russia dove ha vinto il ‘Prize of the Russian Guild of Film Critics’, l’italiano SalinaDocFest dove ha ottenuto la Menzione Speciale della Giuria e il 68° Trento Film Festival in cui è stato premiato con il Premio CinemAMoRE.

All’edizione 2020 del Prix Europa, ‘One More Jump’ ha avuto la meglio tra 24 film provenienti da ben 14 differenti nazioni e ha convinto una giuria di oltre trenta esperti del settore che ha assegnato al film il primo premio nella categoria TV Documentary.

Commenta il regista Manu Gerosa:

Siamo felici e orgogliosi che un documentario sul tentativo di superare gli ostacoli, non solo fisici, ma soprattutto politici e geografici, abbia vinto un premio importante in un festival il cui motto è ‘Changing Europ’. È forse un’ironia della sorte che One More Jump, un film la cui uscita in sala è stata fortemente voluta e per due volte è stata bloccata dall’emergenza sanitaria, vinca un premio così prestigioso di documentari per la televisione.

Il film ha come protagonisti due amici e fondatori del Gaza Parkour Team. Uniti dall’amore per la propria terra martoriata e per il parkour, i due compiranno scelte dolorose, determinati a riscrivere il proprio futuro attraverso uno sport che allena a servirsi degli ostacoli per compiere il percorso che si è scelto.

Già in fase di progetto il film ha convinto, ottenendo il supporto dell’Atelier del Milano Film Network 2018 e la borsa di Sviluppo Premio Solinas Documentario per il Cinema.

Prodotto da Enrica Capra per GraffitiDoc in collaborazione con Rai Cinema, RSI Radiotelevisione Svizzera e Al Jazeera, e il supporto delle Film Commissions di Piemonte e Trentino, One More Jump è stato girato tra la Palestina, l’Italia e la Svezia, ed è distribuito all’estero da Fandango.

Il film è per ora visibile sulla piattaforma aperta ai votanti al David di Donatello, in attesa di poter ritrovare il suo pubblico nelle sale di cinema, cosa che accadrà ci auguriamo molto presto.