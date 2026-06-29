Ondate di calore Napoli, livello di allerta 3 fino al 1° luglio 2026

Temperatura massima percepita: 36 gradi
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino relativo alle previsioni sulle ondate di calore per la città di Napoli valido fino a mercoledì 1° luglio.
Per le giornate di domani e mercoledì è previsto un livello di allerta 3, con condizioni ad elevato rischio per tre o più giorni consecutivi.
La temperatura massima percepita sarà di 36 gradi.
Maggiori informazioni e indicazioni sulle misure di autoprotezione: https://www.comune.napoli.it/novita/avviso-ondate-di-calore-bollettino-dal-29-giugno-al-1-luglio-2026/