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Ondate di calore Napoli, livello di allerta 3 fino al 1° luglio 2026

Di
Redazione
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allerta meteo ondate di calore

Temperatura massima percepita: 36 gradi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino relativo alle previsioni sulle ondate di calore per la città di Napoli valido fino a mercoledì 1° luglio.

Per le giornate di domani e mercoledì è previsto un livello di allerta 3, con condizioni ad elevato rischio per tre o più giorni consecutivi.

La temperatura massima percepita sarà di 36 gradi.

Maggiori informazioni e indicazioni sulle misure di autoprotezione: https://www.comune.napoli.it/novita/avviso-ondate-di-calore-bollettino-dal-29-giugno-al-1-luglio-2026/

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