Ondate di calore Napoli, 27 e 28 giugno 2026 allerta livello 2

Condizioni di criticità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino relativo alle previsioni sulle ondate di calore per la città di Napoli valido da oggi, venerdì 26 giugno, a domenica prossima.

Mentre per oggi l’allerta è di livello 1, per le giornate di domani e domenica il livello di allerta è 2, con temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute, in particolare sulle persone vulnerabili.

La temperatura massima percepita sarà di 37 gradi.

Maggiori informazioni e indicazioni sulle misure di autoprotezione: https://www.comune.napoli.it/novita/avviso-ondate-di-calore-bollettino-dal-26-al-28-giugno-2026/