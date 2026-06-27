Ondate di calore in Campania, Zabatta richiama alla massima attenzione

L’Assessore: ‘Mantenere alta l’attenzione verso le fasce più fragili della popolazione’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

In riferimento all’avviso di criticità per ondate di calore, già diffuso nella giornata di ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania, si ricorda che il provvedimento resta in vigore dalle ore 8:00 di oggi, sabato 27 giugno, fino alle ore 20:00 di lunedì 29 giugno.

Le previsioni confermano condizioni di disagio bioclimatico legate a temperature superiori di 5 – 6°C rispetto ai valori medi stagionali, associate a elevati tassi di umidità e scarsa ventilazione.

Particolare attenzione è richiesta nei comuni classificati a rischio elevato e moderato, soprattutto nelle province di Benevento e Caserta.

La Protezione Civile regionale rinnova l’invito ai cittadini ad adottare comportamenti prudenti: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, limitare le attività all’aperto e gli spostamenti non necessari, mantenere gli ambienti freschi e correttamente arieggiati e idratarsi con regolarità.

Si raccomanda, inoltre, di prestare particolare attenzione alle persone anziane, ai bambini, ai soggetti fragili e agli animali domestici.

L’Assessore regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta, dichiara: