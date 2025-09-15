‘Oncofertilità: cure che proteggono il futuro’: evento divulgativo IFO

Appuntamento il 17 settembre all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma
Mercoledì 17 settembre 2025, ore 10:30 – 13:30, presso Istituto Nazionale Tumori Regina Elena – Centro Congressi, via Fermo Ognibene n. 23 a Roma, in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente, si terrà l’evento divulgativo aperto a tutti dal titolo ‘Oncofertilità: cure che proteggono il futuro’.
L’oncofertilità è un tema centrale per molte giovani donne con una diagnosi di tumore. Affrontarla sin dall’inizio delle cure significa coniugare la priorità della guarigione con la tutela del domani.
L’evento ‘Oncofertilità: cure che proteggono il futuro’ è un’occasione unica di dialogo tra pazienti, specialisti, istituzioni, società scientifiche, associazioni e comitato etico.
Un confronto aperto per condividere esperienze, raccontare storie di successo, affrontare le criticità e costruire insieme soluzioni concrete.
Un appuntamento prezioso per informare, diffondere consapevolezza e tutelare i diritti e la qualità di vita delle nuove generazioni.