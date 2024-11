OMCeO Caserta. Manzi: Legittimo lo sciopero dei professionisti sanitari

Riceviamo e pubblichiamo.

Legittimo lo sciopero dei professionisti sanitari, in particolare quello dei medici.

Così Carlo Manzi, Presidente dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Caserta.

Il Presidente continua:

Come già commentato in altre sedi, siamo professionisti sottopagati! Soprattutto nel pubblico impiego i medici vengono ancora poco valorizzati per gli obiettivi da raggiungere.

Il nuovo CCNL ha previsto degli adeguamenti che non coprono nemmeno gli aumenti Istat del costo della vita. Nessuno ha pensato a adeguare anche i buoni pasto, in molti casi ancora fermi a 5,16 euro/giornata.