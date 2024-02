OMCeO Caserta: ‘Manuale apertura studi professionali e ambulatori’

Riceviamo e pubblichiamo.

Nasce il primo ‘Manuale apertura studi professionali e ambulatori’. L’iniziativa è stata promossa dall’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta. La presentazione nella sede di via Bramante.

Le parole del Presidente Carlo Manzi:

Il Presidente ha poi ricordato:

È la prima volta che viene realizzato un manuale del genere, che risulta essere particolarmente utile per coloro che decidono di intraprendere un’attività privata, come persona fisica o società, all’interno di uno studio medico o odontoiatrico, ma anche di medicina generale, fino ad arrivare alla definizione di come si richiede un’autorizzazione sanitaria per l’apertura di un poliambulatorio medico e chirurgico.