Ombrone pistoiese: interventi preventivi con idrovore a seguito piogge

Al momento nessuna emergenza in atto

A seguito delle piogge di queste ore, come di norma, gli operatori del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno e alcune squadre di operatori sul territorio per mezzo di idrovore hanno iniziato il pompaggio di acqua dal fosso Senice – Quadrelli a Quarrata (PT) e a Castelletti: l’impianto serve a sollevare le acque del reticolo minore nell’Ombrone.

Nel contempo, si sta valutando l’apertura delle casse di espansione di Lavacchione e Case Carlesi, due opere che insistono sul sistema idraulico dell’Ombrone.

L’apertura delle casse è effettuata secondo gli ordinari protocolli di gestione e non per una emergenza in atto.