Oman: drone iraniano colpisce petroliera ‘Pacific Zircon’

Il 16 novembre il Comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che il giorno prima un drone di fabbricazione iraniana ha effettuato un attacco alla petroliera ‘Pacific Zircon’ nel Golfo di Oman e che un’operazione multilaterale guidata da una fregata della Royal Navy britannica ha risposto alla situazione.

La compagnia, ‘Eastern Pacific Shipping’, dell’amministrazione israeliana, ha reso noto che l’aggressione all’imbarcazione ha causato lievi danni allo scafo, senza causare feriti o la fuoriuscita del suo carico di diesel.

Il portavoce della Quinta flotta della US Navy, Tim Hawkins, ha confermato che gli Stati Uniti sono pronti ad affrontare le minacce iraniane alla regione. Durante un’intervista ad “Al Arabiya” ha aggiunto che gli Stati Uniti sono impegnati a mantenere la sicurezza dello Stretto di Hormuz e del Mandeb.

Dopo aver esaminato le informazioni disponibili, siamo certi che l’Iran ha probabilmente effettuato questo attacco utilizzando un drone, un’arma letale che sta utilizzando sempre più e attraverso i suoi proxy in tutto il Medio Oriente, e lo sta trasferendo in Russia per l’uso in Ucraina.