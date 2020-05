Omaggio ad Andrea Camilleri al Salone del Libro Extra

Il 16 maggio Antonio Manzini legge in anteprima assoluta il primo capitolo del nuovo Montalbano

In un tempo fuori dall’ordinario, in un’edizione fuori dall’ordinario, non poteva essere ordinario l’omaggio ad Andrea Camilleri nel primo Salone dopo la scomparsa del grande autore da sempre vicino al Salone Internazionale del Libro di Torino.

In vista della pubblicazione di ‘Riccardino’, il libro finale del grande romanzo del Commissario Montalbano, il Salone del libro Extra e la casa editrice Sellerio regalano la lettura in anteprima assoluta del primo capitolo del romanzo, in uscita quest’anno.

Sarà lo scrittore, e allievo e amico di Andrea Camilleri, Antonio Manzini a prestare la voce per la prima lettura dell’incipit del romanzo più atteso dello scrittore più amato dagli italiani.

L’evento è in programma sabato 16 maggio alle ore 18:20 e, come per il resto del palinsesto, verrà trasmesso in diretta streaming sul sito del Salone e sui canali social del Salone Internazionale del Libro di Torino.