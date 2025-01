‘Omaggio a Walt Disney’ alla Fondazione Franco Zeffirelli

Concerto – spettacolo dell’Orchestra da Camera Fiorentina in scena il 19 gennaio a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo.

Un viaggio attraverso le colonne sonore più amate di tutti i tempi, nate nella ‘fabbrica dei sogni’ Disney.

‘Omaggio a Walt Disney’ è il concerto – spettacolo che l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta presenta domenica 19 gennaio, ore 16:00, alla Fondazione Franco Zeffirelli, piazza di San Firenze, Firenze.

Un concentrato di emozioni per grandi e piccini, sulle note di ‘La bella e la bestia’, ‘La sirenetta’, ‘Aladdin’, ‘Biancaneve e i sette nani’, ‘Mulan’, ‘Frozen’, ‘La bella addormentata nel bosco’, ‘Anastasia’ e altri classici del genere.

Temi che portano la firma di grandi autori quali Alan Menken – Academy Award e Golden Globe come migliore colonna sonora originale con ‘Aladdin’ – Kristen e Robert Lopez – Premio Oscar per la miglior canzone originale con ‘Let It Go’, da ‘Frozen’ – Jerry Goldsmith e Matthew Wilder – con la strepitosa ‘Reflection’ portata al successo da Christina Aguilera e, nella versione italiana, da Syria.

Completano il programma musiche dalle saghe cinematografiche Harry Potter e Star Wars.

Sul podio, come detto, sale Giuseppe Lanzetta, direttore e stabile e fondatore dell’Orchestra da Camera Fiorentina, voci soliste di Rebecca Sammartano e Aurelio Rapisarda, arrangiamenti a cura di Neri Nencini.

Biglietto 20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra:

tel. 055-783374

333-7883225 anche via WhatsApp.