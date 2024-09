Omaggio a Troisi apre la II edizione di ‘Cultura Cittadina(poli)’

Primo appuntamento il 6 settembre nella Villa comunale di Massa di Somma (NA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 6 settembre inizia ufficialmente la II edizione di ‘Cultura Cittadina(poli)’ a Massa di Somma (NA) con uno speciale omaggio letterario alla figura di Massimo Troisi.

Infatti, il Belvedere del Parco Urbano ‘MeraBilla’ di Massa di Somma, sito in Corso Luigi Pirandello, sempre alle ore 19:00, ospita la VI edizione del Festival Letterario ‘Apericult… la cultura si fa in strada’, consolidata tradizione letteraria/musicale/enogastronomica che per quest’anno prevede incontri letterari con scrittrici rappresentative del nostro territorio.

Si inizia venerdì 6 settembre con Rosaria Troisi, sorella del grande attore e regista, che presenta il suo libro ‘Caro Massimo, ti scrivo perché’ con la prefazione di Roberto Vecchioni. L’intermezzo musicale è a cura di Sandro Amato.

Dalle note del libro, si legge:

Massimo è un Eduardo fuori dai ‘bassi’, a contatto con gli ‘altri’, di là dei confini di una napoletanità centenaria ed esclusiva ed è all’incontro con queste ‘voci di fuori’ che esplode la sua serena, fanciullesca risata per coprire la mediocrità, l’arroganza, il potere ma, nel contempo, serpeggia intatta nelle sue parole una sottile malinconia del vivere che non sfocia né nell’impotenza, né nella rabbia sovvertitrice; rimane così a mezz’aria a testimoniare quel che abbiamo perduto o non avremo.

Si continua giovedì 12 settembre con ’31 Artist self portraits living in Napoli’ di Loredana Troise che presenta il suo libro accompagnata dall’esposizione delle opere di Enza Monetti e dagli intermezzi musicali de Il Teatro deambulante, che riprenderanno le villanelle del 1500.

L’umorismo di Maria Bolignano sarà protagonista giovedì 19 settembre con la presentazione del suo ‘Profumo comico di donna’, con la prefazione di Maurizio Casagrande.

L’intermezzo musicale è a cura di NES duo e Corrado Cirillo.

Infine, giovedì 26 settembre si conclude l’iniziativa con Antonella Cilento che presenta il suo libro ‘Il sole non bagna Napoli’ con l’accompagnamento musicale a cura di Daniele Mango acustic duo.

Gli incontri saranno moderati da Rose Chiacchierini e Autilia Napolitano e contemporaneamente sarà offerto l’aperitivo preparato dagli studenti dell’IPSSAR ‘Ugo Tognazzi’ di Pollena Trocchia.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti e per gli spettacoli teatrali la prenotazione è necessaria.

L’iniziativa è fortemente voluta dal Sindaco Gioacchino Madonna, con la collaborazione della dr.ssa Ilaria Caruso, Segretario Comunale e Responsabile della Cultura e l’organizzazione per il secondo anno consecutivo dell’Associazione ‘L’ora d’aria’, che si impegna costantemente nella promozione della cultura nel territorio attraverso varie iniziative originali ed emotivamente coinvolgenti per gli spettatori.

Saranno ospitate artiste campane note al grande pubblico anche per il loro impegno, a livello nazionale, nel diffondere la nostra cultura. Gli appuntamenti, che coinvolgono varie realtà locali, sono dedicati al teatro, ai libri e alla musica e sono rivolti ad un pubblico di tutte le età.

Info e prenotazioni:

331-4070771 solo WhatsApp

FB e IG @loradaria