Omaggio a Nanni Loy apre I Grandi Anniversari 2025: ospite Leo Gullotta

Appuntamento il 25 settembre nella splendida Villa Campolieto di Ercolano (NA)

Riceviamo e pubblichiamo.

La maestosa Villa Campolieto di Ercolano (NA) – gioiello di indiscutibile bellezza del Miglio d’Oro – si riconferma epicentro della rassegna culturale I Grandi Anniversari, ciclo di eventi – in quattro serate speciali – che racconteranno e dedicheranno la loro attenzione a figure chiave del Novecento italiano.

Promossa dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane con il Patrocinio del Ministero della Cultura, la seconda edizione della rassegna culturale campana si aprirà giovedì 25 settembre 2025, ore 20:00, con un omaggio al grande regista e sceneggiatore Nanni Loy.

Nel centenario della nascita e a trent’anni dalla scomparsa di Loy, la serata celebrerà il regista cagliaritano, maestro del cinema italiano. Nanni Loy è tra le figure più innovative del cinema e della televisione italiana: con uno stile capace di intrecciare ironia, grande umanità, versatilità, impegno civile e sociale, ha raccontato l’Italia del dopoguerra, fino agli anni Novanta.

Tra le sue opere più celebri figurano, senza dubbio, ‘Le quattro giornate di Napoli’ – candidato agli Oscar e al Leone d’Oro, ‘Scemo di guerra’, ‘Cafè Express’, ‘Mi Manda Picone’, ‘Pacco, doppio pacco e contropaccotto’ e ‘Scugnizzi’.

Queste ultime hanno visto protagonista Leo Gullotta, grande attore e doppiatore, che sarà l’ospite speciale dell’appuntamento – omaggio del 25 settembre.

La serata sarà condotta dal giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, già conduttore della scorsa edizione de I Grandi Anniversari. La regia della serata sarà firmata da Frè (Alessandro Freschi), con musiche originali di Federico Luongo.

La cantante Veronica Simioli interpreterà alcuni brani tratti dal film ‘Scugnizzi’, da cui sarebbe poi nato il fortunato musical teatrale firmato da Claudio Mattone, nonché la canzone ‘Assaje‘, scritta da Pino Daniele per la voce di Lina Sastri e per la colonna sonora del film ‘Mi Manda Picone’ di Loy.

Nel corso della serata verrà rievocata la figura di Loy e il suo contributo alla storia del cinema e della televisione: verrà ricordato anche il suo contributo alla nascita della candid camera, lanciata da Loy in Italia nel 1964 con la trasmissione ‘Specchio Segreto’.

Dopo l’ampio successo della precedente edizione della rassegna culturale – che nel 2024 ha reso omaggio a Marcello Mastroianni, a Walter Chiari e a Vittorio De Sica – la seconda stagione rivela altri appuntamenti imperdibili.

I Grandi Anniversari, per l’edizione 2025, oltre a rendere omaggio a Nanni Loy, racconterà il poeta, scrittore e regista Pier Paolo Pasolini – a cinquant’anni dalla sua scomparsa – il 23 ottobre giovedì 23 ottobre.

Seguirà sabato 15 novembre verrà presentata una recente biografia di Bettino Craxi – a trent’anni dalla sua morte – in un incontro per riflettere sulla figura del leader socialista.

Infine, giovedì 11 dicembre si celebrerà – a dieci anni dalla scomparsa – il grande regista Francesco Rosi.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.