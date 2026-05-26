Oltre L’Orizzonte APS: al via a Napoli il corso di Clownterapia

Appuntamento il 30 maggio in via Francesco Azzi, 20 al Vomero e il 31 maggio in Piazza Municipio

Riceviamo e pubblichiamo.

Camice bianco, naso rosso e tanti giochi. Sono questi gli strumenti con i quali opera il “dottore del sorriso” che si aggira nei corridoi degli ospedali diffondendo buonumore e tante risate tra i bambini in cura.

Oltre L’Orizzonte APS lancia un corso di Clownterapia che si terrà sabato 30 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, e domenica 31 maggio 2026, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, a Napoli, in via Francesco Azzi, 20 al Vomero.

Valeria Feola, Vicepresidente di Oltre L’Orizzonte APS, ha commentato:

Per noi la clownterapia è la dimostrazione che il sorriso è una cura potente: non sostituisce la medicina, ma cura lo spirito e alleggerisce la sofferenza. Ci crediamo fermamente perché è appurato che un momento di leggerezza e umanità possa trasformare la paura in coraggio, restituendo dignità e forza ai pazienti nei momenti più difficili. Durante questi due giorni, inoltre, faremo conoscere ad una platea importante le nostre iniziative con la speranza che sempre più persone sposino la nostra causa e vengano in corsia con noi. Donare fa bene all’anima e, ancor di più, donare un sorriso!

Ideata dal medico statunitense Patch Adams, la terapia del sorriso conosciuta come Clownterapia, è stata formalizzata nei primi anni 80.

Il corso di Clownterapia organizzato da Oltre L’Orizzonte APS è tenuto da Giulio Carfora, formatore della Compagnia dei Saltimbanchi, che ha aggiunto:

In un mondo che corre, il clown si ferma davanti alla persona: non vede il paziente, il problema o la diagnosi, ma l’essere umano con il suo bisogno di sentirsi visto, accolto e vivo.

La partecipazione al corso è aperta dai 18 anni in su e prevede il pagamento di una quota di iscrizione che comprende anche il camice clowndottore, l’inconfondibile nasino rosso, la copertura assicurativa, T-Shirt ufficiale di Oltre l’Orizzonte APS e l’attestato ufficiale di Clownterapia.

Info, costi e prenotazioni: tel. 339-877 3792 – info@oltrelorizzonteaps.com.

Inoltre, l’associazione Oltre L’Orizzonte APS presenterà, all’interno di un proprio stand, tutte le iniziative e i progetti nei quali è impegnata, domenica 31 maggio dalle 15:30 alle 19:30, a Piazza Municipio a Napoli nell’ambito di Orizzonti26.

Si tratta di un grande evento nazionale che celebra 50 anni di pari opportunità organizzato dal CNGEI, Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, associazione scout laica impegnata nella promozione della cittadinanza attiva, dell’inclusione e della partecipazione giovanile.