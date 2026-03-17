‘Oltre lo specchio’ a Teatrosophia

In scena a Roma 19 al 22 marzo e dal 26 al 29 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 19 al 22 marzo e dal 26 al 29 marzo a Roma presso Teatrosophia la Compagnia Australe presenta ‘Oltre lo specchio’ Compagnia Australe, Noemi Miranda, Federico Dioguardi e Matteo Fasanella con Carmelita Luciani, Nunzia Ambrosio, Antonio Buonocunto e Lorenzo Martinelli, regia Matteo Fasanella.

Voice off Sofia Graiani, scenografia: Maurizio Marcibi, disegno luci Matteo Fasanela, aiuto regia Silvia Manazzone, produzione Compagnia Australe.

Dopo il grande successo della scorsa stagione con Nevischio, la Compagnia Australe torna in scena a Teatrosophia con una nuova drammaturgia che indaga uno dei temi più urgenti del nostro tempo: il potere dell’apparenza.

Una lunga notte di lavoro in un’agenzia di comunicazione alla vigilia di una campagna pubblicitaria decisiva. Marco, il direttore, Chiara, art director, Giulia, responsabile marketing, e Lorenzo, un giovane stagista al suo primo giorno, sono costretti a collaborare sotto una pressione crescente.

Tra scadenze imminenti, tensioni professionali e rivalità personali, il lavoro si trasforma presto in un campo di battaglia emotivo. Al centro della scena uno specchio osserva silenziosamente i personaggi, diventando il simbolo di un confronto inevitabile con se stessi: con le proprie fragilità, con il bisogno di riconoscimento e con l’immagine che si costruisce per piacere agli altri.

Nel corso della notte, tra ironia e scontri sempre più intensi, emergono verità scomode che mettono in discussione il confine tra identità e rappresentazione. Oltre lo specchio è una riflessione contemporanea sul potere dell’apparenza e sul prezzo che siamo disposti a pagare per essere visti.

Al termine dello spettacolo, Teatrosophia avrà il piacere di offrire il consueto aperitivo, un momento di incontro e condivisione dedicato ad artisti e pubblico.

Orari spettacolo:

giovedì e venerdì ore 21:00

sabato e domenica ore 18:00

Biglietti:

intero: euro 15,00 + tessera associativa annuale € 5,00

Prenotazioni: https://www.teatrosophia.it/index.php?view=article&id=88&catid=9

N.B: Per accedere alla prenotazione è necessaria la registrazione all’Associazione Culturale Teatrosophia per la sottoscrizione della tessera associativa che sarà valida per tutta la stagione 2025/2026.

https://www.associazioneteatrosophia.it/index1.asp

Info: info@teatrosophia.com

Tel. 0668801089- – Whatsapp: +393533925682