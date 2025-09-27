Oltre la dimensione del noto

Scorrendo i racconti della storia dell’uomo non fu forse il lucido ribelle Prometeo a mettere in atto il primo temerario passo oltre i confini del lecito e del comodo, donando agli uomini il fuoco sacro sottratto agli dei?

Quel fuoco non era solo calore e luce, ma simbolo di sapere, tecnica, potere creativo: ciò che avrebbe permesso all’umanità di evolversi, di affrancarsi dalla paura e dall’ignoranza.

Non a caso. in quel gesto, audace e generoso, Prometeo pose le fondamenta della civiltà benché il castigo per tale tracotanza fosse eterno.

L’enigmatico paradosso che originò da quella azione paradigmatica accompagna ancora oggi ogni esistenza nella sua peculiarità e nella sua essenza.

A ben vedere, il progresso individuale può dirsi con certezza frutto di strappi, inquietudini e rotture dell’ordine e del consueto. La discontinuità e l’accettazione della casualità da sempre hanno costituito il moto di rivoluzione umana per eccellenza.

Tuttavia, la coscienza, nella sua ricerca di istintuale equilibrio, non cessa mai di rincorrere il suo contrario. La quiete, il conosciuto, il rifugio sicuro incarnano tale ideologico obiettivo salvifico nell’azione primordiale.

Ed è proprio in questo solco interpretativo che prende forma ciò che, con una locuzione moderna, definiamo comfort zone: uno spazio interiore dai confini ben tracciati, che rifiuta l’imprevisto e il caos vitale in nome di una sicurezza apparente.

Una sicurezza che, guidata da un movente innato antichissimo, finisce per incatenare l’uomo all’ovvietà delle sue abitudini e delle sue derive.

Se volgiamo lo sguardo al passato, ci accorgiamo che la cosiddetta zona di comfort non è affatto un’invenzione dell’era digitale, ma una condizione esistenziale che accompagna l’uomo in ogni epoca. Il primitivo trovava nel tepore della caverna un rifugio contro il buio e i predatori.

I Greci, attraverso i confini della polis, tracciavano una linea simbolica tra il mondo conosciuto e l’alterità del barbaro. I monaci medievali, nel silenzio dei chiostri, coltivavano stabilità e raccoglimento come vie d’accesso al trascendente.

In tutte queste forme storiche, il recinto dell’abitudine non rappresentava inerzia o pigrizia, ma piuttosto un principio di sopravvivenza, un’esigenza di ordine, talvolta persino un luogo del sacro.

Eppure, a ogni epoca il suo Prometeo. Vi è sempre stato, nel pensiero umano, un impulso contrario, una spinta centrifuga verso l’ignoto, il disordine creativo, la trasformazione.

È la tensione costante tra la quiete e la scoperta, tra il rifugio del conosciuto e il rischio del nuovo.

Socrate, con la sua maieutica, incarnava perfettamente questo principio. Egli non si limitava a trasmettere conoscenza, ma costringeva l’interlocutore ad abbandonare la rassicurante superficie delle proprie convinzioni, per affacciarsi sull’abisso fecondo del non-sapere. Il suo metodo era un invito alla dissonanza, al dubbio, alla crisi, perché solo destabilizzando le certezze si apre lo spazio per una verità più autentica.

Nietzsche, nel suo instancabile martellare le certezze borghesi, formulava un’esortazione radicale alla trasformazione dell’individuo: diventare ciò che si è. Un invito che, nella sua essenza, presuppone rottura, superamento, distacco dalle maschere imposte dalla cultura e dalla consuetudine, una vera e propria uscita dal perimetro del conosciuto.

Anche Heidegger, nel cuore della sua ontologia, riconosceva nell’angoscia, non un sintomo patologico, ma una condizione rivelatrice.

È proprio quando il mondo smette di apparire familiare, quando ogni riferimento abituale vacilla, che l’essere umano si scopre autenticamente libero: gettato nell’esistenza, senza appigli, e dunque costretto a scegliere, a prendersi carico del proprio destino.

Così, tra il richiamo rassicurante della permanenza e la vertigine del cambiamento, l’uomo continua a muoversi lungo una linea di equilibrio instabile, spinto ora dal desiderio di rifugiarsi, ora dal bisogno di oltrepassarsi.

Ogni conquista, ogni atto creativo, ogni vera scelta porta con sé un esilio: dall’abitudine, dalla protezione, da ciò che è già noto.

Prometeo abita ancora il nostro tempo, non più incatenato a una roccia, ma sepolto sotto le comodità che spesso eleggiamo a prigione. Eppure, continua a sussurrare, in ogni dubbio che scuote una certezza, in ogni slancio che rompe la forma, in ogni passo che osa varcare il confine.

Per questo, solo chi accetta di esporsi al rischio del fuoco, può davvero accendere la propria luce.