‘Oltre il degrado. Tracce di rigenerazione’ al Factory Leisure Club

In mostra a Pozzuoli (NA) dal 17 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Oltre il degrado. Tracce di rigenerazione’ è una mostra fotografica che nasce dall’esigenza di raccontare il degrado non come condizione statica o definitiva, ma come punto di partenza di possibili processi di trasformazione e rinascita.

L’inaugurazione si terrà sabato 17 gennaio, alle ore 20:00 al Factory Leisure Club, in via Solfatara 123 di Pozzuoli (NA).

L’evento si inserisce all’interno del progetto finanziato dall’Unione europea attraverso lo European Solidarity Corps, in un percorso che vede la nostra associazione contribuire alla rigenerazione ambientale e sociale della periferia di Napoli.

La mostra è il risultato di una open call lanciata attraverso i canali social dell’associazione, alla quale hanno aderito numerosi fotografi e fotografe, chiamati a interpretare liberamente il tema del degrado e della sua rigenerazione, sia in chiave urbana che sociale, ambientale e simbolica.

Le opere selezionate restituiscono uno sguardo plurale e non stereotipato: accanto alle immagini che documentano luoghi e situazioni di abbandono, emergono tracce di resistenza, cura, riappropriazione e cambiamento, offrendo al pubblico una narrazione complessa e aperta.

L’evento si configura come un momento di incontro aperto alla cittadinanza, agli artisti e agli operatori culturali, con l’obiettivo di stimolare una riflessione collettiva sui concetti di degrado, responsabilità e possibilità di cambiamento.