Oliviero: seduta monotematica Consiglio Campania su devianza minorile

Una seduta monotematica sul tema del disagio e della devianza minorile, da tenere nel prossimo mese di gennaio.

A proporla il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, nel corso del seminario, promosso dal Garante delle persone dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, insieme con l’Associazione Italiana Giovani Avvocati, tenuto, stamani, nella Sala Multimediale del Consiglio Regionale della Campania.

Oliviero ha sottolineato:

I dati sulla devianza minorile in Campania sono allarmanti occorre affrontare il tema con la necessaria determinazione puntando soprattutto sulla prevenzione, sull’istruzione, sul collocamento lavorativo, temi prioritari per la nostra società che potranno essere oggetto di un documento unitario da parte del Consiglio e di un lavoro sinergico con tutte le Istituzioni competenti.

Ciambriello ha sottolineato:

La politica si sta ‘preoccupando’ dei minori, senza ‘occuparsene’, dal 1° gennaio al 15 novembre di quest’anno i minorenni affidati ai servizi sociali, portati nelle comunità, nelle carceri, messi alla prova in Italia sono stati 14.819, in Campania presi in carico dagli uffici di servizio sociale per i minorenni, per la prima volta nell’anno in corso, tra Napoli e Salerno sono stati 758, 1.899 considerando quelli già presi in carico.

In Campania assistiamo a fatti di cronaca sempre più violenti e immotivati commessi da ragazzi la cui età va sempre di più diminuendo. Bisogna non solo custodirli ma accudirli, non solo punire ma prevenire.