Olimpiadi: Vötter e Oberhofer, due alpine d’oro nel doppio slittino

Il plauso dell’Associazione Nazionale Alpini

Straordinaria impresa per l’Italia nel doppio slittino femminile: Andrea Vötter e Marion Oberhofer, militari del Centro Sportivo Esercito – Sezione Sport Invernali di Courmayeur, reparto che dipende dal Centro Addestramento Alpino, hanno conquistato la medaglia d’oro al termine di una gara impeccabile, chiusa con il tempo straordinario di 1’46”284 sulla Pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo (BL).

Le alpine azzurre, già al comando dopo la prima manche, hanno disputato una seconda run perfetta per precisione, velocità e pulizia delle traiettorie, consolidando il primato davanti alle avversarie e salendo sul gradino più alto del podio.

Il successo è caratterizzato da una forte impronta alpina: Vötter e Oberhofer, come detto, sono militari dell’Esercito Italiano e fanno parte della Sezione Sport Invernali di Courmayeur, dipendente dal Centro Addestramento Alpino – Scuola Militare di Aosta, cuore della formazione delle Truppe Alpine.

Cresciute sportivamente e atleticamente in questo contesto, le due alpine specialiste dello slittino sono inserite a pieno titolo nella realtà che prepara e forma il personale militare destinato a operare in ambiente montano e in condizioni estreme.

La loro vittoria rappresenta, quindi, non solo un successo sportivo, ma anche l’espressione dei valori propri delle Truppe Alpine – disciplina, spirito di Corpo, resistenza e capacità di affrontare le difficoltà – che trovano nello sport invernale un naturale terreno di eccellenza.

Ad esse va anche il plauso dell’Associazione Nazionale Alpini, impegnata con oltre mille volontari nel sostegno operativo delle Olimpiadi in sinergia con la Joint Task Force della Difesa: ad applaudire la prestigiosa affermazione delle due alpine dell’Esercito era presente anche il Presidente nazionale dell’ANA, Sebastiano Favero.