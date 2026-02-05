Olimpiadi, Romani all’inaugurazione di ‘Casa Lombardia’

Il Presidente: ‘Un luogo di incontro e partecipazione che racconta l’eccellenza e la capacità organizzativa della nostra regione’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Un luogo di incontro e partecipazione che racconta l’eccellenza e la capacità organizzativa della nostra regione, valorizzando lo sport come occasione di crescita, condivisione e sviluppo per i territori lombardi, la vera legacy che le Olimpiadi invernali lasceranno alla nostra regione. Ieri a Monza ho provato e vissuto l’emozione dell’accensione del braciere olimpico accogliendo la fiaccola nella città di Teodolinda: oggi qui con l’inaugurazione di questo spazio accendiamo e illuminiamo l’intera Lombardia, una regione orgogliosa di ospitare questo straordinario evento olimpico.

Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani intervenendo all’inaugurazione di ‘Oasi Life Experience – Casa Lombardia 2026’, lo spazio in piazza Città di Lombardia che, fino al 15 marzo, ospiterà eventi e incontri dedicati alle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 e una media lounge riservata a giornalisti, fotografi e content creator con 100 postazioni.

Il Presidente Romani, nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della legacy dei Giochi, evidenziando come le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026

lasceranno ai territori un’eredità concreta e duratura: infrastrutture, opportunità per i giovani, sostegno delle comunità locali e nuovi spazi di partecipazione che continueranno a generare benefici economici, sociali e culturali oltre la conclusione dell’evento olimpico, restituendo valore e prospettive ai territori della Lombardia.

Nell’area di piazza Città di Lombardia sono presenti anche ‘Casa RTL 102.5′ che, ogni giorno, con RTL102.5, Radiofreccia e Radio Zeta, diventa punto di riferimento per la musica e l’intrattenimento e anche l’ENI Winter Village’ un’area multimediale che, tra via Restelli e via Galvani, offre al pubblico la possibilità di sperimentare, attraverso un simulatore, una discesa di snowboard, una pista di sci da fondo o una battaglia di palle di neve.

Fino alla conclusione delle Olimpiadi, inoltre, sarà possibile visitare la Vittoria Alata di Calvatone collocata presso l’ingresso N1 di Palazzo Lombardia, copia novecentesca dell’originale – datato tra il 161 e il 169 d.C. – rinvenuta nel 1836 a Calvatone (CR). Il bronzo è conservato al Museo Archeologico di Cremona.

All’inaugurazione sono intervenuti anche il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, la Vicepresidente del Senato della Repubblica Licia Ronzulli e il Presidente di Fondazione Fiera Giovanni Bozzetti.