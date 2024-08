Olimpiadi Giani si congratula con Vittoria Guazzini

Il Presidente: ‘Il suo oro è uno straordinario successo’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È una grande soddisfazione quella che ci ha regalato ieri Vittoria Guazzini che, assieme a Chiara Consonni, si è aggiudicata la medaglia d’oro nel ciclismo su pista nella specialità Americana. È un successo che conferma la straordinaria qualità del ciclismo toscano, da sempre all’avanguardia, sia su strada che su pista, nelle varie specialità. Vittoria è la nostra freccia d’oro. A lei vanno i ringraziamenti della Regione.

Lo ha detto il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commentando la medaglia d’oro conquistata dalla pontederese Vittoria Guazzini in coppia con Chiara Consonni nella specialità Americana, o Madison, che consiste in una corsa a punti su pista in cui si affrontano squadre formate da due ciclisti o cicliste ciascuna, che si alternano in gara dandosi il cambio.

La Guazzini, 23 anni, nata a Pontedera, legata al borgo di Peccioli, cresciuta a Poggio a Caiano, si è presa la scena e il successo ieri sera sulla pista olimpica di Parigi.