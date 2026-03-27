OIM. Competenze cercasi: gap che frena manifattura e sfide delle PMI

A Milano focus su competenze, innovazione e fabbisogni delle piccole e medie industrie

Riceviamo e pubblichiamo.

Il disallineamento delle competenze non è più soltanto un segnale d’allarme: è un freno reale allo sviluppo delle imprese che compromette la produttività, rallenta l’innovazione e genera un progressivo depauperamento del territorio.

A Milano e in Lombardia, dove la competizione corre più veloce, questo gap pesa ancora di più: le PMI associate ci segnalano quotidianamente il forte disallineamento tra le professionalità richieste e quelle offerte dal mercato del lavoro. E questo si traduce in mancata crescita, tempi di produzione più lunghi, difficoltà nel presidiare nuovi mercati e una minore capacità di cogliere le opportunità della trasformazione tecnologica e sostenibile. A questo si unisce la complessità di garantire la continuità di impresa, in molti casi a causa del mancato passaggio generazionale tra imprenditori o lavoratori.

Con queste parole Luciana Ciceri, Presidente di A.P.I., ha aperto la tavola rotonda ‘PMI: il ruolo strategico delle competenze’ che si è svolta ieri, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, organizzata da A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie in partnership con l’Ordine degli Ingegneri.

Un appuntamento che ha riunito istituzioni, professionisti e imprenditori per analizzare il ruolo sempre più decisivo delle competenze in un sistema produttivo che opera in un contesto globale sempre più instabile.

L’incontro, moderato da Stefano Valvason, Direttore Generale A.P.I., è stato aperto dal benvenuto di Carlotta Penati, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, mentre la tavola rotonda ha visto la presenza di Elena Buscemi, Presidente del Consiglio Comunale di Milano, Luciana Ciceri, Presidente A.P.I., Carmelo Iannicelli, Tesoriere e Consigliere dell’Ordine, insieme ai rappresentanti delle Commissioni dell’Ordine, Intelligenza Artificiale con Raffaella Folgieri e Start up e Innovazione con Vito Savino.

Elena Buscemi, Presidente del Consiglio Comunale di Milano, ha posto l’accento su:

In un giorno carico di storia e sentimenti per A.P.I. ma anche per Milano, nel ricordo dell’attentato terroristico del ’76 e di un momento storico complesso per l’Italia, ci ritroviamo insieme per parlare di valore del lavoro, delle persone e delle imprese che, insieme alle competenze, sono i fattori chiave dello sviluppo della nostra città e del Paese. Quegli stessi valori, quella dedizione al lavoro e la solidarietà che si sviluppò nella società civile, furono gli anticorpi che permisero ad Apimilano di reagire all’attentato e al Paese di uscire da uno dei momenti più difficili della nostra storia.

Carlotta Penati, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano ha evidenziato:

In un’epoca di trasformazioni tecnologiche rapide e spesso dirompenti, il vero fattore competitivo, oggi, non è la tecnologia in sé, ma la capacità delle persone di comprenderla, governarla e integrarla nei processi produttivi. Il valore delle PMI risiede proprio nel capitale umano: esperienza, capacità di adattamento e quel ‘saper fare’ che rende unico il modello lombardo. Le PMI sono chiamate ad affrontare sfide decisive su digitalizzazione e sostenibilità; senza un supporto adeguato, queste eccellenze rischiano di dover cedere il passo ai grandi gruppi multinazionali esteri, alimentando una pericolosa desertificazione industriale. L’Ordine degli Ingegneri di Milano si pone come soggetto di indirizzo e supporto alla collettività, promuovendo qualità, formazione e competenza nell’esercizio della professione; la partnership strategica con A.P.I. è finalizzata a creare una sinergia concreta a sostegno del nostro tessuto produttivo, per avviare e implementare quei processi di innovazione indispensabili affinché le aziende lombarde possano diventare più competitive, sostenibili e, soprattutto, protagoniste del proprio futuro.

Ciceri ha concluso: