Oikos e polis: l’antico dualismo dell’ordine sociale

La civiltà che ha consegnato all’uomo esperienze collettive molteplici ha edificato il suo assetto di valori su un’importante e definita separazione originaria e radicale tra uomo e donna e i loro spazi sociali.

Una separazione che non va intesa come semplice divisione dei ruoli, ma come fondamento simbolico dell’ordine stesso della convivenza.

Nell’antico Occidente, questa distinzione si traduce in una rigorosa opposizione tra polis, città, e oikos, casa, tra lo spazio pubblico della parola, della decisione e della visibilità maschile e lo spazio privato della predisposizione alla vita, della cura e della continuità umana affidato alla donna.

Il gineceo, luogo dell’abitazione fisico ma soprattutto dispositivo culturale, rappresenta il punto di condensazione di tale dualismo: espressione concreta di una concezione del mondo, non una semplice area della casa, che assegna al maschile l’universalità del logos e al femminile la particolarità del corpo, della natura e della necessaria continuazione dell’umanità nella sua complessità

La donna, relegata nel gineceo, diviene essenziale nella sua ombra, nel non detto della sua identità; l’invisibilità è condizione di possibilità della visibilità maschile, così come la sua esclusione dalla sfera politica garantisce la purezza simbolica della cittadinanza.

Questo assetto trova una sistematizzazione teorica nel pensiero aristotelico, per il quale la differenza tra uomo e donna è inscritta in un ordine naturale concepito in termini gerarchici, all’interno del quale le funzioni razionali e deliberative sono attribuite prioritariamente al maschile, mentre al femminile viene assegnata una sfera maggiormente connessa alla dimensione materiale e generativa.

Si tratta di una costruzione filosofica che non si limita a descrivere una prassi sociale, ma contribuisce a legittimarla come necessaria.

Anche laddove la riflessione filosofica sembra introdurre elementi di apertura, il superamento della separazione originaria avviene attraverso una ridefinizione dei ruoli che assume implicitamente il modello maschile come riferimento universale.

In tal modo, il dualismo non viene realmente superato, ma riorganizzato secondo forme più flessibili, senza che ne venga messa in discussione la struttura di fondo.

L’emancipazione femminile in epoca moderna può essere interpretata come un progressivo attraversamento della soglia che separava lo spazio domestico da quello pubblico, senza che tale passaggio implichi necessariamente il venir meno delle strutture simboliche che avevano originariamente fondato quella separazione.

Se da un lato l’accesso ai diritti, alla visibilità e alla partecipazione alle esperienze collettive rappresenta una trasformazione storica rilevante, dall’altro molte delle funzioni tradizionalmente associate alla sfera privata, come la cura, la disponibilità relazionale e la gestione della continuità sociale, seguitano a essere implicitamente assegnate in modo asimmetrico, anche all’interno dello spazio pubblico.

Ne deriva una configurazione in cui la separazione non scompare, ma assume forme meno evidenti, traducendosi in vincoli diffusi piuttosto che in confini espliciti.

In tale prospettiva, l’evoluzione della condizione femminile appare attraversata da una tensione persistente tra riconoscimento formale e permanenza di schemi simbolici gerarchici: il gineceo non si dissolve, ma muta di statuto, trasformandosi da luogo architettonico in dispositivo culturale, da spazio delimitato in paradigma interiorizzato.

Ricostruire la genealogia di questa trasformazione significa interrogare criticamente le modalità con cui le società contemporanee organizzano l’accesso alle esperienze collettive, chiedendosi se l’emancipazione consista prevalentemente nell’ingresso in spazi già definiti o, piuttosto, nella revisione dei criteri stessi che ne hanno storicamente regolato l’attribuzione.

Solo affrontando questo nodo strutturale diventa possibile pensare una libertà che non si limiti all’estensione di confini preesistenti, ma che metta in discussione le logiche di separazione da cui essi hanno avuto origine.