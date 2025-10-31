Ognissanti e Defunti a Napoli, più servizi, trasporti e sicurezza

Predisposto piano straordinario di interventi per garantire accoglienza, sicurezza, viabilità, igiene urbana e decoro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione delle festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, e in vista dell’elevato numero di visitatori attesi in città, il Comune di Napoli – attraverso la task force interassessorile che coinvolge Turismo, Trasporti, Legalità e Polizia Locale, Igiene e Verde – ha predisposto un articolato piano straordinario di interventi per garantire accoglienza, sicurezza, viabilità, igiene urbana e decoro.

Secondo le stime dell’Osservatorio Urbano del Turismo, tra il 30 ottobre e il 3 novembre 2025 Napoli accoglierà circa 550.000 visitatori, confermandosi una delle mete più amate in Italia in questo periodo.

Accoglienza turistica

Gli Infopoint cittadini resteranno regolarmente aperti tutti i giorni, anche festivi, dalle 10:00 alle 19:00, presso:

• Molo Angioino;

• Piazza del Gesù;

• Via Cesario Console, altezza Palazzo Salerno;

• Via Morghen.

Sarà inoltre attivo un Infopoint mobile a bordo di una minicar elettrica, che percorrerà il Centro Storico e il Lungomare, offrendo assistenza e informazioni ai turisti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 10:00 alle 19:00.

Servizi igienici pubblici

Gli impianti saranno attivi dalle 9:00 alle 19:00, con:

• 8 postazioni fisse in Piazza Trieste e Trento;

• 5 postazioni mobili: 1 in via Riviera di Chiaia, 2 in via Mezzocannone, 2 in via Cesare Battisti, angolo via Fabio Filzi.

Servizi cimiteriali e trasporti

In occasione delle giornate dedicate alla Commemorazione dei Defunti, 1° e 2 novembre, l’ANM ha predisposto il potenziamento delle linee dirette ai principali cimiteri cittadini. In più, Napoli Servizi assicura un servizio di navetta gratuito dedicato alle persone diversamente abili, per agevolare gli spostamenti da e verso i principali cimiteri cittadini.

Il servizio sarà attivo sabato e domenica, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, e prevede la presenza di due automezzi attrezzati, ciascuno con un autista e un accompagnatore a bordo, pronti ad assistere i cittadini con disabilità e le loro famiglie:

• un mezzo stazionerà all’ingresso del Cimitero Monumentale di Poggioreale;

• l’altro sarà operativo presso l’ingresso del Cimitero Nuovissimo di Via Santa Maria del Pianto.

Il coordinamento delle attività sarà garantito da un impiegato comunale, incaricato di ricevere le richieste di trasporto a domicilio e di smistare gli interventi sul territorio, in modo da rendere il servizio efficiente e tempestivo.

Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a favore dell’accessibilità e dell’inclusione, assicurando a tutti i cittadini la possibilità di partecipare in modo dignitoso al momento di raccoglimento e memoria dedicato ai propri cari.

Di eseguito l’elenco delle linee potenziate da ANM per l’occasione.

Cimiteri di Santa Maria del Pianto e Poggioreale

• Linea 584 (intensificata): collega via Toledo, piazza Dante, Museo MANN, piazza Cavour, via Foria e via Don Bosco con via S. Maria del Pianto.

• Linee 502, 180 e 182: collegamenti da Fuorigrotta, Scampia e Secondigliano verso Largo S. Maria del Pianto.

• Linea 501: servizio interno al Cimitero Nuovissimo, attiva il 1 e 2 novembre.

• Linee tranviarie 412 – 421 e 169: collegamenti per il Cimitero Monumentale di Poggioreale.

• Linea C90: collega l’Emiciclo con via Stadera e il cimitero di Secondigliano.

Altri cimiteri cittadini

• Linea 572 / 572BR: servizio per il cimitero di Chiaiano.

• Linea 575: servizio per il cimitero di Secondigliano.

• Linea 194: servizio per i cimiteri di San Giovanni e Barra.

• Linea 177: servizio per il cimitero di Ercolano.

Alibus. Il collegamento Porto – Stazione centrale – Aeroporto viene garantito dagli Alibus. Su treni, funicolari e Alibus sarà possibile usare TAP&GO con pagamento con carta di credito o bancomat senza fare alcun biglietto.

Info e aggiornamenti: Contact Center ANM 800 639525 – profili social @anmnapoli (Facebook e X), attivi dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 20:00.

Polizia Municipale: viabilità e sicurezza

Un dispositivo straordinario della Polizia Municipale sarà operativo dal 31 ottobre al 2 novembre per assicurare sicurezza e regolarità della viabilità nei giorni di maggiore afflusso.

31 ottobre – Festeggiamenti di Halloween

Presidio delle aree della movida, controlli su circolazione, taxi e NCC, e azioni di prevenzione contro fenomeni di illegalità.

1° e 2 novembre – Commemorazione dei Defunti

Interdizioni al traffico e presidi di regolazione nei pressi dei principali cimiteri, Poggioreale, Terracina, San Giovanni, Barra, Ponticelli, Pianura, Soccavo, Chiaiano, via del Cassano e Cupa della Vedova.

Attività mirate contro la vendita abusiva di fiori e la sosta irregolare.

Oltre 130 agenti saranno impegnati complessivamente sul territorio.

Eventi pubblici

• Stadio Diego Armando Maradona, 1° novembre: oltre 80 agenti impegnati per presidio e viabilità.

• ‘Chocoland’, 31 ottobre – 2 novembre, Piazza Municipio: servizi dedicati di controllo del traffico e del commercio su area pubblica.

Presidio turistico

Controlli intensificati su via Toledo, nel centro storico e lungo i principali assi turistici per la gestione dei flussi pedonali e la prevenzione dell’ambulantato abusivo.

Pulizia e decoro urbano

ASIA Napoli ha attivato un piano straordinario di pulizia e decoro che interesserà tutta la città, con particolare attenzione alle aree a maggiore afflusso turistico e ai complessi cimiteriali.

Servizi potenziati in centro città

Nei giorni 1° e 2 novembre, verranno effettuati interventi aggiuntivi di svuotamento cestini, pulizia delle strade e riassetto delle attrezzature stradali.

Le squadre ASIA opereranno con turni rinforzati nelle aree di maggiore frequentazione: centro storico, via Toledo, Lungomare, Piazza del Plebiscito, Piazza Municipio e via Duomo, garantendo passaggi extra anche nelle ore serali.

Interventi nei complessi cimiteriali

Dal 30 ottobre al 3 novembre, ASIA e Napoli Servizi effettueranno un piano straordinario di pulizia e diserbo nelle aree esterne e limitrofe ai cimiteri cittadini:

• Cimitero di Poggioreale: spazzamento meccanizzato dalle 4:30 alle 10:30;

• Cimiteri area Nord – Chiaiano, Miano, Secondigliano: spazzamento manuale e meccanizzato dalle 6:30 alle 12:30;

• Cimiteri area Est – San Giovanni, Barra, Ponticelli: spazzamento manuale e meccanizzato dalle 6:30 alle 12:30;

• Cimiteri area Ovest – Soccavo, Pianura: spazzamento meccanizzato dalle 6:30 alle 12:30.

Sono inoltre in corso interventi di diserbamento e rimozione rifiuti ingombranti nelle aree di accesso ai cimiteri e lungo le principali vie di collegamento, per assicurare pulizia e decoro nei giorni di maggiore affluenza.

In coordinamento con la Polizia Municipale, saranno infine intensificati i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti nelle aree turistiche e commerciali, con particolare attenzione ai quartieri del centro e alle zone limitrofe agli eventi pubblici.