Officine Municipali, Lazio incrementa risorse per avviso pubblico

Schiboni: ‘Investimento totale di oltre 7 milioni e 200mila euro’

La Regione Lazio ha esteso il finanziamento dell’avviso pubblico ‘Officine Municipali’ incrementando le risorse inizialmente stanziate, pari a 3 milioni di euro, di oltre 4 milioni e 200mila euro.

La finalità dell’avviso è migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro riducendo gli spostamenti nelle città e nei territori.

In questo contesto si inserisce la costituzione delle Officine Municipali quali spazi attrezzati per lo svolgimento del lavoro da remoto, all’interno dei quali i lavoratori trovano postazioni e servizi con funzioni di connessione verticale con aziende o piattaforme e di connessione orizzontale con altri lavoratori, consentendo efficaci forme di reciproca formazione e consulenza.

Le Officine Municipali ospiteranno postazioni di lavoro in coworking e prevedono l’attivazione di servizi aggiuntivi rivolti ai cittadini da erogare in collaborazione con altri soggetti individuati nel corso di attuazione del progetto.

Tra i vari servizi che potranno essere erogati ci sono, ad esempio, sportelli informativi sulle iniziative attivate nell’ambito del PR FSE+ Lazio 2021 – 2027 e PNRR rivolte ai giovani, ai disoccupati/inoccupati, ai lavoratori, sportelli di assistenza fiscale e tributaria, sportelli di consulenza giuridica e d’impresa, sportelli di facilitazione per il disbrigo di pratiche amministrative e servizio di baby sitting in loco o a domicilio per genitori lavoratori che fruiscono degli spazi dell’Officina.

L’Assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito Giuseppe Schiboni, dichiara: