‘Odissea Iraniana’ al Teatro di Documenti

In scena a Roma dal 26 al 28 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Al Teatro di Documenti di Roma dal 26 al 28 gennaio in scena ‘Odissea Iraniana’, l’ultima opera teatrale di Ali Shams.

Dopo il successo a Parigi di pubblico e critica, Roma accoglie una pièce contemporanea che tratta il tema della censura in Iran. La stessa che vive attualmente lo scrittore, regista e traduttore iraniano Ali Shams, costretto a dirigere lo spettacolo da remoto con la collaborazione dell’aiuto regista Ahmad Monajemi: nell’ottobre del 2023, infatti, le autorità iraniane l’hanno fermato all’aeroporto di Teheran impedendogli di lasciare il Paese.

L’opera, recitata in persiano, inglese e francese con i soprattitoli in italiano, sarà portata in scena dall’attrice iraniana Sogol Bayat, l’attore iraniano Danial Kheirikhah e l’attore francese Aurélien Ferréol.

‘Odissea Iraniana’ è la storia di una coppia di attori iraniani che, dopo il divieto di esibirsi nel loro Paese, trovano rifugio nel loro sogno. Aspirano a recitare in teatri di altri Paesi…

Una narrazione attuale, un’aspirazione alla libertà, assolutamente imperdibile!

Biografia

Ali Shams, nato in Iran nel 1985, si trasferisce a Roma nel 2010 dove si laurea all’Università La Sapienza. Cineasta, regista e autore teatrale, fa parte della compagnia teatrale iraniana Don Quixote.

In Italia porta in scena ‘Dai Khutai Namak’ e ‘La Fattoria degli Umani’, che viene selezionato per il Festival internazionale di Fadjr e per Roma Fringe Festival, riscuotendo successo di pubblico e critica.

La principale fonte di ispirazione di Ali Shams è la letteratura moderna mondiale e nei suoi spettacoli, le tradizioni sceniche orientali si mescolano con lo spirito creativo e in continua evoluzione del teatro occidentale.

Nel 2017 pubblica due opere teatrali, La fine del gatto e La Fattoria degli Umani per Fourilinea editoriale, Roma. Oggi torna in scena con la sua opera ‘Odissea Iraniana’.

Dal 26 al 28 gennaio

venerdì e sabato ore 20:45

domenica ore 17:30

Costo biglietto:

€17,00 + €3,00 tessera

Teatro di Documenti

via Nicola Zabaglia, 42

00153 Roma

tel. 06-45548578

cell. 328-8475891

teatrodidocumenti@libero.it

http://www.teatrodidocumenti.it/