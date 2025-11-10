OdG Molise denuncia testata abusiva alla Procura Repubblica Campobasso

Riscontrata pagina Facebook senza indicazione della registrazione come testata presso il tribunale competente

Previa segnalazione ufficiale di un Consigliere regionale, l’Ordine dei Giornalisti del Molise, tramite il suo legale pro tempore avv. Antonino Mancini del foro di Isernia, ha inteso sporgere denuncia querela per esercizio abusivo della professione giornalistica, per un contenuto di una pagina Facebook.

Da un’attività di monitoraggio e successive segnalazioni di numerosi giornalisti molisani

giustamente incuriositi e turbati, è emersa l’esistenza e l’operatività di una vera e propria testata, attraverso la pagina Facebook, che svolge in modo stabile e continuativo attività di informazione, pubblicazione di notizie e contenuti tipici di un regolare organo di informazione, senza indicazione della registrazione come testata presso il tribunale competente.

Si evidenzia che