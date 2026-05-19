OdG Molise approva istituzione Sportello di Ascolto antimolestie

‘Fare la nostra parte’: così il direttivo ha deciso all’unanimità questa azione di supporto

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Giornalisti del Molise ha approvato all’unanimità l’istituzione di uno Sportello di Ascolto antimolestie, posizionandosi tra i primi Ordini regionali in Italia ad adottare una misura di tutela così diretta contro i comportamenti sessisti, le ingiurie e ogni forma di vessazione nel mondo dell’informazione.

L’iniziativa nasce dalla necessità di rispondere con i fatti a un fenomeno che ha un impatto pesante sulla vita psicofisica, professionale ed economica dei colleghi.

I dati nazionali Istat confermano infatti l’urgenza di un intervento: si stima che il 13,5% delle donne lavoratrici abbia subito molestie sessuali nel corso della vita, con picchi del 21,2% tra le giovani tra i 15 e i 24 anni.

L’obiettivo dell’Ordine è trasformare il contrasto alle molestie da semplice tema di cronaca a realtà operativa di supporto.

Lo sportello nasce come punto di ascolto e segnalazione per comportamenti lesivi della dignità della persona, garantendo tutto l’aiuto che l’Istituzione può fornire affinché chi subisce tali azioni non resti isolato.

‘Fare la nostra parte’ è lo spirito con cui il Consiglio ha dato il via libera a questo nuovo servizio, con l’intento di offrire un presidio di protezione concreto e costante.

Il coordinamento e la gestione dello sportello sono affidati alle Consigliere Antonella Iammarino e Cristina Niro.

Tutte le colleghe e i colleghi possono segnalare comportamenti offensivi, ingiurie o molestie ricevute scrivendo in totale riservatezza alla seguente mail: odgtiascolto@gmail.com.

Con questa azione l’OdG Molise ribadisce la propria funzione di garanzia per la dignità di tutti i professionisti, offrendo un canale sicuro a chiunque si trovi vittima di contesti lavorativi discriminatori o lesivi.