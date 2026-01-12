ODCEC Salerno, elezioni in modalità telematica

Commercialisti salernitani chiamati ad eleggere il nuovo Presidente, i Consiglieri, il Collegio dei Revisori e il Comitato Pari Opportunità per il quadriennio 2026/2029

Riceviamo e pubblichiamo.

È convocata per i giorni 15 e 16 gennaio 2026, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, in sola modalità telematica, l’assemblea degli iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno per l’elezione del Presidente e di n. 14 Consiglieri, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità.

Le elezioni dei commercialisti salernitani si svolgeranno “da remoto”, sulla piattaforma informatica Skyvote.

Una procedura utile a consentire a tutti gli iscritti di partecipare comodamente alle operazioni elettorali anche dai propri studi come sottolinea il Presidente uscente Agostino Soave che, in scadenza di mandato, tira le somme del suo quadriennio alla guida dell’ODCEC Salerno:

Abbiamo lavorato al meglio per rappresentare, difendere e ricompattare la Categoria in questi anni difficili, tra pandemia e recessione, la riforma del Fisco e il dibattito sulle modifiche della nostra legge statutaria. Spero di aver ben onorato il ruolo: di sicuro, anche se non posso più ricandidarmi, continuerò ad essere a disposizione di tutti i colleghi e al servizio della nuova governance per sostenere le azioni che metteranno in campo per la tutela della nostra professione. Auspico che la rappresentanza che verrà sarà forte anche dell’espressione del voto di tutti gli iscritti a cui chiedo di non mancare a questo importante momento democratico ed esercitare il proprio voto, considerato che grazie alla modalità telematica potranno farlo comodamente dai propri studi od ovunque si trovino impegnati in quei due giorni, dedicando giusto qualche minuto alla procedura.

Gli avvisi di convocazione, i regolamenti elettorali, le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali sono pubblicate e disponibili sul sito dell’Ordine https://salerno.commercialisti.it/.

Sul sito è disponibile altresì il video dimostrativo delle modalità di votazione da remoto.

Come si vota

Tutti i titolari dell’elettorato attivo riceveranno, all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’Ordine, un link per accedere alla piattaforma almeno quattro giorni prima delle elezioni.

Gli aventi diritto al voto che nel termine indicato non avranno ricevuto la pec dovranno comunicarlo al Consiglio dell’Ordine e/o alla segreteria affinché si possa procedere ad un nuovo invio.

Prima di iniziare la procedura di voto è necessario essere collegati a una linea internet fissa o wireless stabile e sicura o, se si usa un dispositivo mobile, avere una copertura del segnale eccellente, 4G o 5G.

Bisogna assicurarsi anche di avere un browser compatibile con il sistema di voto online, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari.

Nei giorni e negli orari previsti per il voto, giovedì 15 e venerdì 16, dalle 10:00 alle 18:00, basterà cliccare al link indicato nella PEC per accedere alla cabina elettorale.

Una volta entrato, l’utente dovrà autenticarsi con SPID o CIE. Dopo aver confermato la dichiarazione di responsabilità sul voto e aver cliccato l’accesso alla cabina elettorale, si avranno a disposizione 7 minuti per completare la procedura.

La prima scheda elettorale è relativa al Consiglio dell’Ordine. La scheda è composta dalle liste candidate con le preferenze selezionabili con il vincolo di genere e dalla scheda bianca.

Prima di selezionare la lista l’elettore dovrà scorrere fino in fondo la pagina per prendere visione di tutti i candidati e liste presenti. Una volta comparsa la finestra “voto attivo” sarà possibile scegliere la lista cliccando sul nome e si potranno selezionare altresì i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore ai Consiglieri da eleggere.

Per le presenti elezioni dell’ODCEC Salerno è data facoltà di esprimere n. 14 preferenze, escluso il Presidente, e massimo 8 preferenze a favore dello stesso genere.

Nel caso in cui si prosegua dopo aver selezionato solo la lista, senza aver dato preferenze ai candidati, il sistema intenderà acquisito solo il voto di lista e si considererà espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l’ordine di lista, fino al numero massimo dei Consiglieri da eleggere, escluso il Presidente.

L’elettore dovrà rispettare sia il principio della parità di genere che il numero massimo di candidati selezionabili previsti dal regolamento elettorale. Raggiunto il numero massimo di candidati di genere selezionabili il sistema non consentirà di selezionarne altri e mostrerà un messaggio di notifica all’utente.

Selezionate le preferenze, cliccando sul tasto avanti verrà mostrata una schermata riepilogativa che consentirà all’elettore di verificare la propria scelta di voto: è possibile modificarla cliccando sul tasto annulla, altrimenti cliccare su “conferma”.

Proseguendo verrà visualizzata la seconda scheda elettorale riguardante l’elezione del Collegio dei revisori; è possibile selezionare fino a tre candidati, senza vincolo di genere. Selezionate le preferenze, cliccando sul tasto avanti verrà mostrata una schermata riepilogativa che consentirà all’elettore di verificare la propria scelta di voto: è possibile modificarla cliccando sul tasto annulla, altrimenti cliccare su “conferma”.

A seguire verrà visualizzata la terza scheda elettorale riguardante l’elezione del Comitato pari opportunità: è possibile selezionare fino a 6 candidati, con massimo 4 dello stesso genere.

Selezionate le preferenze, cliccando sul tasto avanti verrà mostrata una schermata riepilogativa che consentirà all’elettore di verificare la propria scelta di voto: è possibile modificarla cliccando sul tasto annulla, altrimenti cliccare su “invia voto”. In tutte le schede è altresì possibile selezionare scheda bianca. Dopo aver cliccato “invia voto” il sistema genererà una ricevuta che attesta l’avvenuta e corretta acquisizione del voto. Se l’elettore non visualizza la ricevuta non avrà espresso il voto e potrà eseguire di nuovo la procedura partendo dal link nella PEC.

Nei giorni e orari previsti per il voto gli uffici della segreteria dell’ODCEC Salerno resteranno aperti e a disposizione degli iscritti per qualunque eventualità al numero 089 226494.