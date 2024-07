Occupazione suolo pubblico, controlli e sanzioni Polizia Locale Napoli

Elevate numerose sanzioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Personale della Polizia Locale di Napoli ha effettuato una serie di controlli di Polizia Amministrativa nel quartiere San Lorenzo – piazza Nazionale, via Casanova, via Broggia, via Siniscalchi, via San Francesco, via Pontenuovo, via Rossaroll, via Milano, corso Lucci, corso Novara – rilevando diverse infrazioni come la mancanza di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, la mancanza di SCIA sanitaria e SCIA alimentare, la mancata comunicazione della vendita di alcolici.

Complessivamente sono stati 20 i processi verbali emessi. Sempre nel quartiere San Lorenzo sono sati prelevati 11 veicoli e 2 scooter risultati abbandonati.

Altri controlli hanno riguardato la zona della stazione metro di Chiaiano, dove un ambulante abusivo aveva occupato circa 200 metri quadri del marciapiedi della piazza con attrezzature e alimenti.

Oltre che per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, l’uomo è stato sanzionato perché non aveva presentato la SCIA per la vendita di bibite. La merce è stata sequestrata.

In via Leonardo Bianchi, infine, un altro venditore abusivo di frutta e ortaggi occupava suolo pubblico senza autorizzazione. Anche in questo caso gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto ad elevare la sanzione prevista e a sequestrare la merce.