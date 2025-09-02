Occupazione abusiva suolo pubblico in via Foria a Napoli

Intervento della Polizia Locale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nella serata di ieri gli agenti delle Unità Operative Stella, Avvocata e IAES, Investigativa ambientale ed Emergenze sociali, della Polizia Locale, in collaborazione con personale della Polizia di Stato, hanno eseguito un controllo a un locale in via Foria.

Nel corso dell’operazione è stata rilevata l’occupazione abusiva di due terrazzamenti di giardino con tavoli e sedie, ombrelloni, luci e connessione wifi.

L’area occupata, circa 160 mq, è stata posta sotto sequestro e deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare dell’attività.

Sono state accertate e contestate dalla Polizia Locale anche violazioni amministrative per l’occupazione illecita di un’ulteriore area e per l’installazione di luminarie e insegne pubblicitarie non autorizzate.