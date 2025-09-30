Occhio al truffatore! Il Comune Napoli in difesa delle persone anziane

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

È stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo la campagna ‘Occhio al truffatore!’, curata dal Comune di Napoli per prevenire e contrastare le truffe, soprattutto ai danni delle persone anziane.

I lavoratori della Polizia municipale saranno presenti sulle dieci municipalità per fornire informazioni e dare indicazioni utili ai cittadini più esposti ai raggiri.

Le attività raggiungeranno parrocchie, farmacie, studi di medicina generale, uffici postali, centri di assistenza fiscale, parchi, mercati, circoli per anziani.

La campagna sarà integrata da uno sportello d’ascolto, per informare ma anche per offrire supporto sociale e psicologico. Dal 6 ottobre al 30 dicembre lo sportello sarà itinerante fra tutte le Municipalità, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00.