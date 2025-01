OBR Campania promuove ‘Transizioni intelligenti’

L’evento per generare il manifesto dell’intelligenza formativa è in programma il 22 gennaio all’Hotel Royal Continental di Napoli

OBR Campania, Organismo Bilaterale per la formazione in Campania articolazione territoriale di Fondimpresa, promuove l’evento ‘Transizioni intelligenti’, un’occasione per discutere sulle sfide e sulle opportunità legate ai grandi cambiamenti di quest’epoca: digitale e ambientale.

L’incontro si terrà mercoledì 22 gennaio 2025, alle ore 10:30, presso l’Hotel Royal Continental, via Partenope, 38, a Napoli.

In un’epoca caratterizzata da rapide evoluzioni tecnologiche e da un’attenzione crescente alla sostenibilità ambientale, le imprese sono chiamate a rinnovarsi per restare competitive all’interno di un mondo in continuo mutamento.

L’evento punta ad esplorare le sfide del futuro e le competenze indispensabili per affrontarle, offrendo a persone e aziende in Campania gli strumenti per acquisire conoscenze e sfruttare appieno le nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale.

Durante la giornata di confronto saranno previsti numerosi panel e tavoli tematici in cui autorità del sistema formativo, esperti del settore e figure chiave del mondo imprenditoriale e della formazione condivideranno analisi ed esperienze per generare il ‘Manifesto dell’Intelligenza Formativa’.

Tra essi Massimo Temussi, Direttore Generale delle Politiche attive del lavoro per il Ministero del Lavoro, Armida Filippelli, Assessore regionale alla Formazione Professionale, Fulvio Bartolo, Vice Presidente di Fondimpresa.

Ad aprire i lavori sarà Mike Taurasi, Presidente OBR Campania, mentre il coordinatore sarà il Direttore Mario Vitolo.

L’evento si concluderà con la prima edizione del Premio ‘Campioni di Formazione’.

Programma