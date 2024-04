Obiettivi più rigorosi emissioni di CO2 per autocarri e autobus

Realizzare le ambizioni climatiche e migliorare la qualità dell’aria nell’UE

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Mercoledì, il Parlamento ha adottato in via definitiva nuove misure per rafforzare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ per i nuovi veicoli pesanti, HDV.

Il regolamento relativo alle emissioni di nuovi camion, autobus e rimorchi è stato approvato dai deputati con 341 voti favorevoli, 268 contrari e 14 astensioni.

Le emissioni di CO2 degli autocarri di grandi dimensioni, compresi i veicoli professionali, come i camion dei rifiuti, i puntatori o i miscelatori per calcestruzzo, e gli autobus dovranno essere ridotte del 45% per il periodo 2030 – 2034, del 65% per il 2035 – 2039 e del 90% a partire dal 2040.

Entro il 2030, i nuovi autobus urbani dovranno ridurre le loro emissioni del 90% e diventare veicoli a emissioni zero entro il 2035.

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni sono fissati anche per i rimorchi, 7,5%, e i semirimorchi, 10%, a partire dal 2030.

La legge impone alla Commissione di effettuare un riesame dettagliato dell’efficacia e dell’impatto delle nuove norme entro il 2027.

Tale riesame dovrà valutare, tra l’altro, se applicare le norme ai piccoli camion, la possibilità di introdurre una nuova metodologia per la registrazione dei veicoli pesanti alimentati esclusivamente a combustibili CO2 neutri e l’impatto che un fattore di correzione del carbonio potrebbe avere nella transizione verso veicoli pesanti a emissioni zero.

Citazione

Il relatore Bas Eickhout (Verts/ALE, NL) ha dichiarato:

La transizione verso autocarri e autobus a emissioni zero è fondamentale non solo per raggiungere i nostri obiettivi climatici, ma anche un fattore cruciale per un’aria più pulita nelle nostre città. Stiamo fornendo chiarezza a una delle principali industrie manifatturiere in Europa e un forte incentivo a investire nell’elettrificazione e nell’idrogeno.

Prossime tappe

Il Consiglio deve ancora approvare formalmente il regolamento prima che possa entrare in vigore.

Contesto

I veicoli pesanti sono responsabili di oltre il 25% delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto su strada nell’UE e rappresentano oltre il 6% delle emissioni totali di gas a effetto serra dell’UE.

Secondo la proposta legislativa della Commissione presentata nel febbraio 2023, la riduzione di tali emissioni è fondamentale per gli obiettivi europei di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre la domanda di combustibili fossili importati.