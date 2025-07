Obesità: presentata pdl di FI al Consiglio regionale Lombardia

Le dichiarazioni di Lobati, Gallera e Figini

Riceviamo e pubblichiamo.

Oggi alle ore 14:00, presso la Sala Giorno del Ricordo del Consiglio regionale della Lombardia, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge n. 127 ‘Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell’obesità nella Regione Lombardia’, di iniziativa del gruppo consiliare di Forza Italia.

L’obesità rappresenta una patologia cronica complessa, con un’origine multifattoriale che lega elementi genetici ed endocrino-metabolici allo stile di vita e che può aumentare il rischio di molte malattie non trasmissibili, tra cui complicazioni cardiovascolari, diabete mellito di tipo due e malattie respiratorie croniche con significative implicazioni sanitarie, sociali ed economiche.

Il paziente obeso, ad esempio, presenta un’incidenza di cancro maggiore del 10% rispetto al soggetto normopeso e un’aspettativa di vita di 10 anni inferiore.

In Lombardia, come nel resto d’Italia, questa condizione patologica costituisce un fenomeno in crescita, con importante compromissione della qualità della vita dei cittadini e ripercussione sulla sostenibilità del sistema sanitario regionale.

I dati aggiornati dell’ISTAT evidenziano che in Lombardia sono circa 2,6 milioni le persone in sovrappeso e più di 880 mila gli obesi adulti. Il 43% della popolazione adulta è in eccesso ponderale, ovvero il 33% è sovrappeso e il 10% obeso. U

n quadro decisamente preoccupante se si pensa ai più piccoli: più del 25% dei bambini tra gli 8 e i 10 anni è sovrappeso o obeso.

Il provvedimento è stato illustrato alla stampa dai Consiglieri del gruppo di Forza Italia, ed in particolare dai primi firmatari Jonathan Lobati e Giulio Gallera, e dal capogruppo Fabrizio Figini.

Il testo prevede:

1. la definizione di un Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale, PDTA, il quale ha come obiettivo prioritario la condivisione e l’omogenea applicazione di percorsi di cura a livello regionale, dal territorio all’ospedale e viceversa, nell’ottica di transitare da un sistema di risposta di tipo “prestazionale”, fondato sull’erogazione di singole prestazioni, verso un approccio fondato sui “percorsi di cura” che valorizzino l’approccio multidisciplinare, quali insieme di risposte coordinate fra di loro e articolate per livelli diversi di complessità, cioè su una presa in carico complessiva del paziente lungo tutto il suo percorso di cura.

Tutto ciò è finalizzato ad affrontare e risolvere in forma omogenea e standardizzata a livello regionale, sia sul territorio sia nei presidi ospedalieri, i problemi clinico-assistenziali connessi all’obesità.

2. la creazione di una Rete regionale dell’obesità, che si occupi di:

• organizzare in modo appropriato l’offerta dei vari interventi sanitari secondo il loro livello di complessità individuando un centro Hub in ogni provincia ed assicurando, attraverso l’adozione del modello Hub e Spoke, l’omogeneità sul territorio regionale;

• assicurare la presa in carico del paziente obeso attraverso specifici percorsi di diagnosi e cura comprendenti, oltre l’area dei servizi specialistici, anche l’ambito delle cure primarie e dei servizi integrati socio-sanitari;

• promuovere la raccolta e l’analisi di dati clinici e sociali al fine di stabilire appropriate strategie di intervento;

• monitorare i bisogni e rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze;

• promuovere la qualità delle cure e degli altri interventi sanitari offerti adottando specifiche iniziative di monitoraggio e di valutazione.

3. un impegno concreto sul fronte della sensibilizzazione e della prevenzione dell’obesità, ritenute fondamentali per ridurre la diffusione della patologia e migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi.

In particolare, il Tavolo regionale permanente sull’obesità sarà incaricato di promuovere programmi strutturati di prevenzione primaria e secondaria rivolti a cittadini, pazienti, famiglie e caregiver, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sugli effetti dell’obesità e sulle possibilità di prevenzione e cura. Tali attività potranno prevedere anche l’impiego di strumenti innovativi come la telemedicina.

La proposta di legge dedica inoltre particolare attenzione all’informazione e sensibilizzazione, con azioni mirate nei contesti scolastici, lavorativi e comunitari, in collaborazione con le ATS e le ASST.

L’obiettivo è promuovere stili di vita sani, prevenire le complicanze legate all’obesità e migliorare la conoscenza della patologia.

4. Infine, viene previsto un piano di formazione e aggiornamento continuo per il personale medico e socio-sanitario attivo sul territorio e negli ospedali, al fine di garantire una presa in carico sempre più efficace e integrata dei pazienti.

Il Consigliere regionale Jonathan Lobati spiega:

Si apre una pagina molto importante per Regione Lombardia sul grande tema dell’obesità, che affligge davvero molti lombardi. Dobbiamo lavorare da un lato sulla prevenzione, con una forte campagna di sensibilizzazione già a partire dalle scuole primarie e secondarie, e dall’altro creare dei percorsi di cura ad hoc all’interno della nostra rete sanitaria. Una grande battaglia di Forza Italia, per la quale oggi ci facciamo promotori in Regione Lombardia.

Il Consigliere regionale Giulio Gallera aggiunge:

La proposta di legge mette al centro la necessità di una reale e concreta presa in carico del paziente obeso, attraverso il coinvolgimento multidisciplinare di tutti i professionisti sanitari che sono coinvolti nella patologia dell’obesità – specialisti ospedalieri, chirurghi, dietisti, psicologhi e medici di medicina generale – e la valorizzazione della figura dell’infermiere case manager che ha il compito di accompagnare il paziente durante il suo percorso.

Il Capogruppo di Forza Italia Fabrizio Figini conclude:

Forza Italia si conferma un movimento pragmatico e concreto anche in Regione Lombardia, dove continuiamo a portare avanti iniziative nel merito, che incidano per davvero sul benessere dei lombardi, senza perdere tempo in polemiche o in prese di posizione ideologiche. La nostra proposta di legge sul riconoscimento della rilevanza sociale dell’obesità è un provvedimento di civiltà, pensato per sostenere chi affronta ogni giorno sulla propria pelle un disturbo complesso e spesso sottovalutato. Confidiamo che si possa avviare un percorso di condivisione con tutte le forze politiche dell’aula e che questo porti la legge verso un’approvazione nel minor tempo possibile.

A confermare la validità scientifica dell’impianto normativo sono intervenuti due esperti di grande rilievo nel settore: il professor Michele Carruba, Professore Ordinario di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano e tra i massimi conoscitori delle dinamiche legate all’obesità, e il dottor Roberto Trevisan, Professore di Endocrinologia all’Università Milano – Bicocca e Direttore dell’Unità Operativa Complessa Malattie Endocrine e Diabetologia dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Pdl 127